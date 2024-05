Egykori hősi halott katonáink adatbázisa

2024. május 30. 17:05

A magyar katonai múlt veszteségeinek feltárását és közzétételét szolgáló adatbázis válik hozzáférhetővé - mondta el Maruzs Roland alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum megbízott parancsnoka az M1 aktuális csatornán csütörtökön.

A múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár a napokban a nyilvánosság számára is megismerhetővé tette online formában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc magyar katonai veszteségeinek adatbázisát, amely jelenleg 21 ezer elesett honvéd adatait tartalmazza az összesen mintegy 30-40 ezerből - ismertette Maruzs Roland.



Ez egy 2012 óta tartó folyamat része, melyben a második világháború katonai veszteség adatait is feldolgozzák. Az adatbázis nem teljes: az első világháborúból eddig mintegy 350 ezer magyar halott összesen mintegy 1,5 millió adatát dolgozták fel, a második világháborúból pedig mintegy 76 ezer halottét. Ezen felül a szovjet hadifogságban elhunytak adatainak feldolgozása is megkezdődött, eddig mintegy 66 ezer áldozatot azonosítottak. Az adatbázisban az áldozat nevére, illetve a haláleset helyére, idejére is lehet keresni - mondta a szakember.



Hozzátette: elsősorban magyar és bécsi levéltári forrásokra támaszkodnak, de kérik mindazok segítségét is, akiknek tudomásuk van olyanokról, akik nem szerepelnek az adatbázisban, de dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyítható, hogy magyar katonai áldozatok.



A két világháborúban szinte minden magyar családot értek veszteségek. "Nagyon fontos hogy megemlékezzünk azokról a katonákról, akik a legtöbbet, az életüket áldozták a hazáért" - mondta a megbízott parancsnok.



