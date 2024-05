A háborús őrület továbbra is túszként tartja fogva Európát

2024. május 31. 22:43

A háborús őrület továbbra is túszként tartja fogva Európát, a kontinens vezetői úgy gondolják, hogy az ukrajnai háború az ő háborújuk is, ez a téves érzés pedig az egész Európai Uniót a világháború szélére sodorta - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szombathelyen.

A tárcavezető a Szombathelyi Polgári Esten kiemelte, hogy az európai politikusok az utóbbi időszakban súlyos kifejezésekkel dobálóztak könnyedén, ennek nyomán pedig mára nem alaptalan a világháborús veszély emlegetése.



Rámutatott, hogy Oroszország Ukrajnát támadta meg, nem más európai országokat, így ez a két ország háborúja, nem az Európai Unióé, nem a NATO-é.



"Az ukránok nem értünk harcolnak, hanem saját magukért, a saját országukért, területi integritásukért, szuverenitásukért, függetlenségükért. És teszik ezt kétségtelenül hősies, tiszteletet érdemlő módon. De magukért harcolnak, nem értük" - szögezte le.



Ennek kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy az európai vezetők "borzasztó rossz döntéseket hoztak" az utóbbi két és fél évben, amelyekkel veszélybe sodorták a kontinenst és annak teljes lakosságát, ugyanis a szankciós politika az európai gazdaság számára tüdőlövést jelentett.



Közölte, hogy az elrendelt intézkedések kudarcot vallottak, nem kényszerítették térdre Oroszországot, és nem hozták közelebb a fegyveres konfliktus végét.



Eközben pedig szavai szerint a nyugat-európai országok folyamatosan "verik a mellüket, hogy ők milyen jól alkalmazkodnak mindehhez, hogy visszaszorították az orosz gazdasági jelenlétet".



"A nagy büdös frászt, akkora üzleteket csinálnak az oroszokkal a nyugatiak, beleértve az európaiakat és az amerikaiakat, hogy azt elképzelni is nehéz" - fogalmazott.



Majd kiemelte, hogy az érintett országok továbbra is nagyban vásárolják az orosz földgázt és kőolajat, csak más útvonalon, közvetítőkön keresztül.



Kitért arra is, hogy míg Magyarország esetében meg akarják gátolni a nukleáris együttműködést Oroszországgal, addig az Egyesült Államoknak tavaly Moszkva volt a legfőbb uránbeszállítója, és a paksi bővítésen az orosz fővállalkozó mellett amerikai, német és francia cégek is dolgoznak.



"Miközben szankciókat vezettek be, tönkre vágták az európai versenyképességet, ott hátul a függönyök mögött megcsinálják a nagy bizniszeiket az oroszokkal" - figyelmeztetett.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az emberek a saját bőrükön érzik a háború negatív hatásait, az égbe szökött az infláció, ami szintén az elbaltázott szankciós politika eredménye.



"És az európai emberek érzik, hogy itt valami nem stimmel. Hogy az eddigi háborús propaganda egy nagy hazugságra épült" - mondta



"Jön az európai parlamenti választás, és én úgy látom, hogy az európai politikai vezetők kezdik érezni, hogy eljöhet a felelősségre vonás pillanata is" - tette hozzá.



"És ezért állnak elő őrültebbnél őrültebb ötletekkel. Olyan ötletekkel, amelyek segítenek elterelni a figyelmet a saját felelősségükről, és segítenek abban, hogy elodázzák a felelősségre vonást" - folytatta.



Erre példaként hozta fel a nyugati katonák Ukrajnába küldéséről és az atomfegyverek bevetéséről szóló nyilatkozatokat, amelyek azonban a harmadik világháború veszélyével járnának.



Kitért a kötelező sorkatonaság bevezetésére vonatkozó felvetésekre is, azt hangoztatva, hogy először is minden bizonnyal a szomszédságban lévő országokból vezényelnének embereket Ukrajnába a súlyos veszteségek pótlására.



"Szóval a választás tétjei közé most már fel kell írni azt is, hogy vajon engedik-e magyar fiatalokat más ország háborújába elvinni. Mi soha nem engedjük, de akik velünk szemben felsorakoztak háborúpárti erők, azok engedni fogják" - jelentette ki.



A miniszter leszögezte, hogy felsorakoztak egymással szemben a békepárti és a háborúpárti erők.



"Felsorakoztak azok, akik hajlandóak, készek, elég bátrak és képesek is ahhoz és arra, hogy az elementáris nyomásgyakorlás ellenére is kívül tartsák, tartsuk Magyarországot a háborún, és azok is, akik önfeledten szolgálnák ki a megrendelők kívánságait, a megrendelők utasításait" - közölte.



"Ha június 9-én sikerül a békepárti képviselők számát jelentősen megnövelni az Európai Parlamentben, akkor jó esélyünk lesz arra, hogy az új összetételű Európai Parlament befejezze az őrültségeket, és rászorítsa az őrültségeket csináló kormányokat is, hogy végre fejezzék be Európa veszélybe sodrását"



"Június 9-én mindezen változtathatunk. Változtathatunk Európában, változtathatunk Magyarországon és változtathatunk Szombathelyen is".



mti