Vízügyi Főigazgatóság: újabb dunai árhullám érkezik

2024. június 1. 13:14

Újabb dunai árhullám érkezik, a szombati modellek szerint a Duna szigetközi szakaszán, Nagybajcson másodfok felett, akár a harmadfokot megközelítően tetőzik majd a folyó a jövő hét második felében - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI-vel szombaton.

Azt írták: a Duna felső vízgyűjtőjén a vártnál jóval nagyobb mennyiségű csapadék hullott pénteken, az elmúlt három napban pedig területi átlagban 70-80 milliméter csapadék esett. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő három napban még további számottevő, 46-60 milliméter csapadék várható a Duna felső vízgyűjtőjén. Emellett rendkívül sok eső esett az Inn, a Traun és Enns vízgyűjtőin is.



Hozzátették: a német, osztrák és szlovák dunai előrejelzésekben még mindig nagy a bizonytalanság a tetőzéssel kapcsolatban, mivel a vízgyűjtőkön még mindig esik az eső, de a vízügy szakemberei folyamatosan figyelik az aktuális előrejelzéseket.



A szombati modellek szerint a Duna szigetközi szakaszán, Nagybajcson másodfok felett, akár a harmadfokot megközelítően tetőzik majd a folyó a jövő hét második felében, Budapesten a jövő hét végén várható a tetőzés, valószínűleg elsőfok alatt, de azt megközelítő vízállással - írták.



Megjegyezték: a vízügy vízjelző szolgálatának szakemberei naponta több modellfuttatással figyelik a változásokat. Hozzátették: amennyiben a szombati előrejelzés beválik, várhatóan a jövő hét elején megkezdődhet az Országos Műszaki Irányító Törzs munkája és eldől, hogy a vízügy szakembereinek hol lesz szükségük műszaki segítségre. Az OVF megjegyezte: 48 órán belül eldől, hogy szükség lesz-e a vízügy szakembereinek átcsoportosítására a Tiszáról a Dunához, de megkezdték a szervezési munkákat egy esetleges átvezénylésre.



Az OVF közölte azt is: több kisebb folyón is jelentős vízszintemelkedés várható, árhullámok vonulnak le a következő napokban a Rábán, a Dráván és a Tarnán is. Hozzátették: a jelentős helyi csapadék és az ezzel összefüggő bizonytalanság miatt a helyzet gyorsan változhat.



A vízügyes szakemberek - ahol szükséges - már most fokozott figyelőszolgálatot látnak el - írták.

mti