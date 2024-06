A legtöbb helyen a Szerb Haladó Párt győzött a szerbiai önkormányzati választásokon

2024. június 3. 09:54

Négy települést kivéve mindenhol a Szerb Haladó Párt nyerte meg a vasárnap tartott önkormányzati választásokat Szerbiában, három helyen – Topolyán, Magyarkanizsán és Zentán – a Vajdasági Magyar Szövetség szerezte meg a legtöbb szavazatot, míg a délnyugat-szerbiai Tutinban egy bosnyák párt győzött. Annak ellenére, hogy az önkormányzati választásokat a baloldali ellenzék követelésére tartották meg néhány hónappal korábban, mint hogy lejárt volna a helyi vezetések megbízatási ideje, számos helyen éppen az ellenzék nem indított jelölteket. Így történt Belgrádban is, ahol a december 17-i választás után nem sikerült megalakulnia a városi közgyűlésnek, ugyanis egyik párt sem tudta biztosítani a kellő többséget. A megismételt választásokon a Szerb Haladó Párt (SNS) sokkal jobban szerepelt, mint fél évvel ezelőtt. Koalíciós partnereivel decemberben 54 helyet tudott volna biztosítani a 110 tagú közgyűlésben, az előzetes eredmények szerint most várhatóan 63 helye lesz, és a fővárost továbbra is Aleksandar Sapic fogja vezetni polgármesterként.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 23 vajdasági, magyarok lakta településen indult önállóan. Pásztor Bálint pártelnök korábban közölte, a VMSZ célja, hogy megtartsa azt a három települést – Topolyát, Magyarkanizsát és Zentát –, amelyet a korábbi években is ez a párt vezetett. Az előzetes eredmények szerint ez sikerült, amit a választásokat követő, vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján Pásztor Bálint is megerősített.

A politikus megköszönte a választópolgárok támogatását, valamint mindazok munkáját, akik az utóbbi időszakban azon dolgoztak, hogy a párt minél jobb eredményt érjen el. „Ami az eredményeket illeti, úgy tudnám összefoglalni az eredményeket, hogy talpon maradtunk. Talpon maradt a Vajdasági Magyar Szövetség, talpon maradt politikai értelemben a vajdasági magyar közösség is, hiszen három önkormányzatban győzni tudtunk – húzta alá. Hozzátette: a többi észak-vajdasági településen a VMSZ a második számú politikai erő az SNS után. – Mindenhol folytatjuk az együttműködést a Szerb Haladó Párttal, hiszen ennek a két pártnak stratégiai szövetsége működik ebben az országban, ugyanúgy, ahogy a Vajdasági Magyar Szövetség magyarországi szövetségese a Fidesz, úgy a szerbiai szövetségese a Szerb Haladó Párt, azt gondoljuk, hogy ez a koalíció jó eredményeket hozott az elmúlt tíz évben, és mindenhol folytatni fogjuk ezt az együttműködést” – közölte.

Szabadkát az utóbbi években az SNS és a VMSZ koalíciója vezette, és a bejelentések szerint ez ezúttal is így lesz. A vasárnapi voksoláson az előzetes eredmények szerint a Szerb Haladó Párt a voksok 51 százalékát szerezte meg, míg a Vajdasági Magyar Szövetségre a választópolgárok 27 százaléka adta a voksát. A baloldali ellenzék, Szabadka az erőszak ellen nevű listája a voksok 15 százalékát szerezte meg, míg a horvát kisebbségre a lakosság négy százaléka szavazott.

Az önkormányzati választások végleges eredményeit az urnazárást követő 96 órán belül közlik, míg a helyi közgyűléseknek a végleges eredmények kihirdetését követően 30 napon belül kell felállniuk.

MTI