Az EU több mint 35 ezer ingyenes InterRail-bérletet oszt szét fiatalok között, 779-et a magyar fiataloknak

2024. június 3. 14:18

Az Európai Unió ingyenes InterRail-bérleteket biztosító, úgynevezett DiscoverEU-programja keretében idén nyáron 35 511 európai, köztük – kvóta alapján – 779 magyar fiatal kaphat ingyenes európai vonatbérletet – közölte az Európai Bizottság hétfőn. Az EU Erasmus+ program részét képező DiscoverEU-program legutóbbi pályázatának nyertesei 2024. július 1. és 2025. szeptember 30. között egyedül vagy legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak Európa-szerte. A fogyatékossággal élő vagy egészségügyi problémákkal küzdő résztvevők kísérőket is vihetnek magukkal.

A brüsszeli közlemény Iliana Ivanova innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságügyért felelős uniós biztost idézte, aki azt monda: ez a pályázati forduló az eddigi legsikeresebb. Emlékeztetett, a DiscoverEU-pályázatok évente kétszer, tavasszal és ősszel nyílnak meg. A kiválasztott fiatalok annak érdekében, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a vonat mellett más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Ebben a pályázati körben azok a fiatalok pályázhattak, akik 2005. július 1. és 2006. június 30. között születtek, ezt a két dátumot is beleértve. Az uniós tagországok állampolgárai mellett ezúttal is pályázhattak az Erasmus+ programhoz társult nem uniós országokban élő fiatalok is, így például Észak-Macedóniából, Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Szerbiából vagy Törökországból.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint ez volt a kilencedik pályázati forduló. Eddig több mint egymillió európai fiatal élt már a lehetőséggel, Magyarországról pedig közel harmincezren pályáztak, és a kvóta alapján eddig valamivel több mint hatezren utaztak is már a vonatbérlettel.

MTI