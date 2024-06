Bidennek is elege van a migránsokból – a szélsőség már hisztériázik

2024. június 5. 08:35

Elnöki rendeletben korlátozta Joe Biden az illegális határátlépést követő menedékkérelmek benyújtásának lehetőségét helyi idő szerint kedden.

Az amerikai elnök intézkedése értelmében, amennyiben egy héten keresztül napi átlagban meghaladja a zöldhatár mentén feltartóztatott törvénytelen érkezők száma a 2500-at, akkor számukra - bizonyos kivételekkel - ideiglenesen felfüggeszthetik a menedékkérelmek benyújtásának lehetőségét.



A menedékkérelmek benyújtása azt követően folytatódhat az illegális határátlépésen ért emberek számára, amikor a napi átlagos szám 1500 alá csökken. A felfüggesztés ideje alatt, akit illegális határátlépésen érnek kitoloncolhatják.



Az elnök az amerikai bevándorlási törvényben az elnökre ruházott joggal élt, amikor meghozta a határátlépések szigorításáról szóló rendeletet.



A jelenlegi adatok szerint az illegális bevándorlók napi átlagos száma 5000, ami azt jelenti, hogy az intézkedés azonnal hatályba léphet. A statisztikák szerint a törvénytelen határátlépések napi átlagos száma legutóbb négy évvel ezelőtt volt az 1500-as szint alatt.



Az elnöki rendeletben szereplő tilalom ugyanakkor nem vonatkozik azokra a migránsokra, akik a hivatalos határátkelőkhöz érkeznek és előzetesen az amerikai határőrizeti hatóság online alkalmazásán (CBP One) keresztül jelzik szándékukat a menedékkérelem benyújtására.



A menedékkérelem benyújtásának felfüggesztése alól kivételt élveznek azok a zöldhatáron keresztül érkezők is, akik a kísérő nélküli kiskorúak csoportjába tartoznak, valamint közvetlen veszély elől menekülnek, és az egészségügyi okok is ide tartoznak.



Joe Biden az elnöki rendeletről, a mexikói határmenti települések polgármestereinek jelenlétében számolt be, és azt mondta, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel élt, valamint bírálta a szövetségi törvényhozás republikánus tagjait, akik az elmúlt hónapokban kétszer utasították el az elnök által támogatott határőrizeti és migrációs törvénycsomagot.



Mike Johnson, a Kongresszus alsóházának republikánus elnöke látszatintézkedésként értékelte a bejelentést, ami szerinte a közelgő elnökválasztás miatt történt. Más republikánusok túl későn meghozott, elégtelen lépésnek minősítették azt. Emlékeztettek arra, hogy Joe Biden az elmúlt hónapokban többször azt hangoztatta, hogy nincs hatásköre a határon kialakult helyzet kezelésére, azt állítva, hogy egyedül a törvényhozás képes választ adni erre, most pedig kiderül, hogy mégis van jogköre.



Az Amerikai Polgárjogi Szövetség (American Civil Liberties Union) már jelezte, hogy bíróságon támadja meg az elnök rendeletét, mert az alapvető jogokkal ellentétesnek értékeli a menedékkérelem benyújtásának megtagadását. A szervezet hasonló indokkal támadta meg a bíróságon Donald Trump korábbi elnöknek a most bejelentett intézkedésnél szigorúbb határőrizeti lépését.



Az Egyesült Államok déli határán az elmúlt három évben egyre növekvő számban érkeztek illegálisan bevándorlók. A 2023 szeptemberében zárult pénzügyi év 12 hónapjában a feltartóztatott migránsok száma meghaladta a 2,4 milliót, tavaly decemberben átlépte a havi 300 ezret, miközben az idei év első hónapjaiban némileg mérséklődött, és áprilisban 179 ezer emberről szólt a határőrizeti hatóság statisztikája.



mti