Legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge csapadék

2024. június 14. 08:48

Markáns melegedés kezdődik, a jövő hét közepén már szinte országos kánikulára készülhetünk.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: A felhős keleti tájakon gomolyosodik a felhőzet, ott is kisüt a nap, miközben nyugat felől megnövekszik, később megvastagszik a fátyolfelhőzet, amely délután egyre jobban szűri a napsütést, sőt átmenetileg be is borulhat az ég. Legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge csapadék. Napközben a keleti harmadban az északi, északnyugati, az Alpokalján a délnyugati szelet kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 25 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

met.hu