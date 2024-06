Román rendőrök lakat alatt

2024. június 17. 22:38

Őrizetbe vette hétfőn a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) a Kolozs megyei rendőrfőkapitányt és három beosztottját, korrupcióval összefüggő bűncselekmények miatt - írta hétfői közleményében a DNA.

A DNA területi szervezete közölte: Mihai Rus rendőrfőkapitány ellen hivatali visszaélésben való bűnrészesség és hamis nyilatkozattétel gyanújával indítottak bűnvádi eljárást.



A korrupcióellenes ügyészek hétfőn Rus három beosztottját is őrizetbe vették: Aurelian Mircea Rotar főfelügyelőt, a megyei kapitányság közlekedés-rendészeti osztályának parancsnokát, továbbá Ioan Raul Pasca és Catalin Claudiu Muresan rendőrügynököket. Előbbit hivatali visszaélésben való bűnrészességgel és hamis nyilatkozattétellel, illetve hivatali mulasztással gyanúsítják, Pasca esetében a hivatali visszaélés, míg Muresan esetében a hivatali visszaélésben való bűnrészesség gyanúja áll fenn - közölték.



A DNA közleménye szerint Mihai Rust április 29-én gyorshajtáson érték Kolozsváron, de megállapodott a beosztottjaival, hogy mentesüljön a közlekedési kihágásért járó bírság alól és a gépkocsivezetői engedélyét se függesszék fel. A rendőrügynököknek azt kellett jelenteni, hogy a gépkocsit egy másik személy vezette. A román sajtó szerint Rus azt akarta elhitetni, hogy a felesége ült a volánnál.



Az egyezség arra is kiterjedt, hogy Mihai Rus felettesként nem indít fegyelmi eljárást Pasca ellen a hivatali mulasztás miatt.



A DNA közölte, hogy az ügyben más személyek ellen is bűnvádi eljárás indult.



A korrupcióellenes ügyészek hétfőn a Kolozs megyei rendőrség két intézményénél is házkutatást tartottak.



A Krónikaonline.ro emlékeztet, hogy Mihai Rus rendőrfőkapitány Ioan Rus korábbi román belügyminiszter, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori befolyásos politikusának unokaöccse.

mti