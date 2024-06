Bűnügyi akciót tart az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben

2024. június 18. 12:07

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában kedden összehangolt akciót hajt végre többi között az óbudai önkormányzatnál.

A nyomozó főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, hogy korrupciós bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást, amely ügyben jelenleg több helyszínen - köztük a III. kerületi önkormányzatnál - folynak eljárási cselekmények.



Csaknem 40 hivatalos személy vesz részt a főügyészség által szervezett összehangolt akcióban és az ügyészség felkérésére a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködik - írták.



Részletesebb tájékoztatást várhatóan szerdán adnak az ügyről - áll a közleményben.



Az ügyészség már márciusban is tartott hasonló akciót, akkor azt közölték, hogy négy embert őrizetbe vettek.



A megalapozott gyanú szerint egy férfi a cégén keresztül 2021-ben szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött az óbudai önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított társa által kijelölt két gazdasági társasággal.



A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett pénzösszegeket készpénzben felvették és korrupciós célokra fordították - tették hozzá a márciusi közleményükben.



A III. kerületi önkormányzat akkor azt közölte, hogy sem hivatali, sem önkormányzati, sem az intézményrendszerben dolgozó munkatársat nem érint az az eljárás, amellyel kapcsolatban dokumentumokat és

iratokat kért be a Központi Nyomozó Főügyészség az önkormányzattól.



"Önkormányzatunk minden egyes szerződése szabályos és valós teljesítésen alapul, ami kizárja a jogszerűtlenséget vagy a fiktivitást" - tudatták.

