Csúcsnézettségben bukott meg a VAR

2024. június 20. 16:12

Több millió ember nézhette, hogy a stuttgarti Németország-Magyarország mérkőzésen Gündogan szabálytalanul taszít egyet Orbánon, a magyar középhátvéden. A holland bíró „nem vette észre" a szabálytalanságot, s megadta a tisztességtelenül szerzett gólt a hazai csapatnak.

Ennél is nagyobb botrány: a VAR sem látott semmit.

Sok millió ember azonban meggyőződhetett róla, hogy Gündogan egyértelműen szabálytalanságot követett el.

A VAR éppen az ilyen esetek tisztázására vezettetett be.

A VAR-szobában ülők „sem vették észre" azt, amit sok millió ember láthatott.

Mégsem lett ügy a súlyos csalásból. Az UEFA is béna maradt, holott az ilyen bírói hibák nevetségessé teszik az Európa-bajnokságot.

A szombat délutáni magyar-svájci labdarúgó Eb-mérkőzés nézettségi csúcsát is megdöntve a teljes piac legnézettebb műsora lett az M4 Sporton szerdán este közvetített Németország-Magyarország találkozó, amelynek második félidejét több mint másfél millióan nézték - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön az MTI-vel.

Ismertetésük szerint a komoly téttel bíró stuttgarti találkozó jelentőségét a szerda esti nézettségi adatok is igazolják, a meccs a teljes népesség és a fiatalok körében is tarolt, és online is rekordot döntött.



A mérkőzés nemcsak idén lett a közmédia és a teljes piac legnézettebb műsora, de ha a tavalyi műsorokat is vizsgáljuk, akkor sem talál legyőzőre - írták, hozzátéve, hogy 2022 óta nem volt ilyen magas az M4 Sport teljes napi közönségaránya a teljes népesség és a fiatalok körében sem, ugyanis előbbiben 16,9 százalék, míg utóbbiban, a 18-49 évesek körében, 18,8 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy idén még egyetlen csatornának sem volt ekkora teljes napi közönségaránya, sem a teljes népesség körében sem a 18-49 éveseknél - tájékoztatott az MTVA.



A német győzelmet hozó mérkőzés nézettsége - csaknem 200 ezer fővel meghaladva a vasárnapi magyar szereplést - 1 millió 382 ezres volt, a második félidőt pedig több mint másfél millióan nézték. A mérkőzés legnézettebb percében, 19:36-kor, vagyis a második félidő hajrájában 1,6 millió néző szurkolt a magyar csapatnak. Ezekben az adatokban továbbra is csak a háztartások szerepelnek, az nem, hogy hányan követték szurkolói zónákban, óriáskivetítők előtt vagy vendéglátóipari egységekben a nemzeti tizenegy szereplését - hangsúlyozta a közlemény.



A Németország-Magyarország mérkőzés idején a televíziót nézők 42,1 százaléka választotta az M4 Sportot a meccs idejében, a fiatalok körében még magasabb, 48,9 százalék ez az arány, míg a második félidőben a magyar háztartásokban tévéző fiatalok több mint fele az M4 Sportot nézte. A 18-49 évesek körében 19.24-kor volt a legnagyobb a nézettség: ekkor 575 ezren szurkoltak egyidőben a nemzeti tizenegynek a háztartások képernyője előtt - ismertette az MTVA.



Közölték, hogy a mérkőzés online is kiemelkedő nézettséget hozott: a mérés kezdete óta még nem rögzített a Gemius olyan magas látogatószámot egyetlen online élő sportközvetítés nézése esetében sem, mint szerda este az m4sport.hu oldalon. Átlagosan több mint háromszor annyian nézték online a mérkőzést, mint bármelyik korábbi találkozóját a 2024-es Eb-nek, a mérkőzés látogatottsága meghaladta a 234 ezer főt - írták.



Az MTVA közleménye emlékeztet, hogy a magyar válogatott legközelebb vasárnap este lép pályára, szintén Stuttgartban, a csoportkör utolsó fordulójában Skócia ellen. A találkozót június 23-án 21 órától közvetíti élőben az M4 Sport, az m4sport.hu, a Nemzeti Sportrádió, a nemzetisport.hu és a Kossuth rádió.

MTI; Gondola