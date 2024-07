Putyin elleni merénylettervekről beszélt az ukrán kémfőnök

2024. július 14. 18:14

Kirilo Budanov, aki 2020 augusztusától az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a Felderítő Főcsoportfőnökség (HUR) vezetője, nem riad vissza a provokációtól és a pszichológiai hadviseléstől. Ezt most is bizonyította.

Budanov – the telegraph

Az ukrán katonai hírszerző szolgálat vezetője, Kijril Budanov most épp azt állítja, hogy már több kísérlet is történt az orosz elnök megölésére.

Ugyanakkor az ukrán vezérőrnagy azt nem árulta el, hogy pontosan mire alapozza sarkos állítását. Ahogy arról sem tett említést, hogy az ő szolgálata vagy esetleg más kijevi titkosszolgálatok szőnek ilyen típusú merényletterveket Putyin elnök ellen.

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője azzal is a történelmi párhuzamával is borzolta a kedélyeket, elsősorban a Kremlben, miszerint Vlagyimir Putyin már nem kompromisszumos figura, akit az orosz elit körében mindenki elismer. Ám mivel már több mint húsz éve van hatalmon, az oroszok félnek, hogy elveszítik. Ezért valami hasonlóra számít, mint ami 1953-ban Sztálin halála után történt.

Kirilo Budanov már korábban elhíresült provokációiról, amelyek a pszichológiai hadviselés részét képezik.

A Kreml azóta reagált is kijelentéseire: Dmitrij Peszkov szóvivő egyértelművé tette, hogy Putyin elnök biztonságát megfelelően szavatolni fogják a továbbiakban is, majd azt is hozzátette, hogy a kijevi rezsim fenyegetése nyilvánvaló, és azt komolyan veszik.

Economx.hu