Legfeljebb az Alpokaljára sodródhat be egy-egy csapadékgóc

2024. július 17. 08:32

A súroló hidegfront nem lesz megváltó, marad a hőség, azonban a Dunántúlon sokat javíthat hőérzetünkön a megélénkülő, néhol megerősödő szél. Egy árnyalatnyival visszafogottabb lesz a felmelegedés, ez pedig elengedő lehet ahhoz, hogy a maximum-hőmérsékleti rekordok sorozatának vége szakadjon.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Általában sok napsütés várható - főként az ország keleti felén, kétharmadán - erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. Délelőttig helyenként, délután viszont egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, melyeket felhőszakadás, erős, viharos széllökés, jégeső is kísérheti, néhol heves zivatar sem kizárt. A Dunántúl nyugati felén nem valószínű csapadék, legfeljebb az Alpokaljára sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Az északi, északkeleti szél főként a Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 30 és 37 fok között várható, de az Alföld délkeleti felében továbbra is előfordulhatnak 40 fok körüli értékek. Késő estére 20 és 29 fok közé hűl le a levegő.

