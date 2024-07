A harmadik magyar űrhajós az Ax-4-es misszióval emelkedik a kozmoszba

2024. július 23. 17:12

Magyarország véglegesítette megállapodását az amerikai Axiom Space-szel, miszerint a következő magyar űrhajóst a vállalat soron következő Ax-4-es missziójával bocsájtják fel a világűrbe - tájékoztatta Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa az MTI-t hétfőn.

A misszió során a magyar kutatóűrhajós 14 napot tölt majd el a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, ahol olyan tudományos kísérletek elvégzése lesz a feladata, amelyek nemcsak a hazai űrszektor szereplőit, de Magyarországot nemzetközi szinten is versenyképes pozícióba juttatják a 21. század egyik legdinamikusabban fejlődő iparágában - tette hozzá.



Tájékoztatása szerint a misszió pontos kezdetét, azaz a felbocsátás időpontját egyelőre nem lehet tudni, azt az Axiom Space és a NASA közösen fogja meghatározni.



A HUNOR-program kutatás-fejlesztési tartalomért felelős szakemberei a partnerekkel és az Axiom Space-szel továbbra is közösen dolgoznak annak érdekében, hogy a hazai tudományos műhelyek, egyetemek, kutatóintézetek és az űripari cégek által elindított tudományos portfólió előkészítése és végrehajtása sikeres legyen - hangsúlyozta a miniszteri biztos, majd hozzátette, hogy a tudományos tartalom előkészítésével egyidejűleg pedig a HUNOR-program szakemberei által kiválasztott kutatóűrhajós és tartalékosa is folytatja a felkészülést, akik hamarosan az Amerikai Egyesült Államokban kezdik meg küldetésspecifikus kiképzésüket.

MTI

Jelenleg két magyar űrhajós van: Farkas Bertalan és Simonyi Károly. Utóbbi kétszer is járt a kozmoszban, a második alkalommal Madách Imre-idézetet olvasott fel az űrállomáson budapesti diákok kérésére.

A harmadik magyar űrhajós a készülő két jelölt közül valószínűleg Kapu Tibor lesz.

gondola

MTI, Gondola