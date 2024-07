Umagi tenisztorna - Marozsán örül, hogy két meccset nyert egymás után

2024. július 24. 14:05

A párizsi olimpikon teniszező, Marozsán Fábián nagyon örül annak, hogy hosszú idő után ismét sikerült két mérkőzést nyernie egymás után.

A világranglistán 49. magyar játékos kedden két játszmában győzte le a brazil Thiago Monteirót az 579 320 euró összdíjazású umagi salakpályás viadal nyolcaddöntőjében. A brazil teniszező kifejezetten erős salakon, a múlt héten az ATP-rangsorban nyolcadik norvég Casper Ruudöt is legyőzte Bastadban, ami még értékesebbé teszi a sikert.



"A beütésnél még mindig szenvedek, de folyamatosan próbálom a legtöbbet kihozni a helyzetből, és most nagyon örülök annak, hogy hosszú idő után ismét sikerült két meccset nyernem egymás után egy tornán. Ráadásul két kiváló játékost győztem le, akik ott vannak a top százban, ráadásul közel az ötvenhez" - idézte csapata szerdai közleménye Marozsán Fábiánt.



A játékos hozzátette: úgy érzi, stabilan játszott az első szettben, és az adogatásai is jobbak voltak, mint az utóbbi időszakban.



"Viszonylag sima volt a játszma, igyekeztem meglepni váratlanabb húzásokkal, variáltam a játékot, és a második szettben is eljutottam semmi-harmincig fogadóként, közel voltam a bréklabdához, végül azonban elmentünk a rövidítésig. Ráálltam arra, hogy a fonákját keresem, mert az a gyenge pontja, pedig ilyenkor néha a tenyeresére is kell ütni, mert így felismerte, mit csinálok, és elkezdett tenni ellene. A tie-breaket is jól kezdte, nála volt az előny, amikor 4:2-nél térfelet cseréltünk, aminek nem örültem, de aztán nála is jött a hiba, és visszajöttem. Onnantól én voltam fölényben, még kettős hibát is ütött. Ugyan az első meccslabdámat még nem sikerült értékesíteni, nyolc hétnél már ki tudtam szerválni a meccset" - fejtette ki a 24 éves magyar teniszező.



Kitért a közönségre is, mint mondta, nagyon hálás, hogy a majdnem teltházas mérkőzésen ismét rengeteg magyar szurkolt neki.



Marozsán Fábián legközelebb csütörtökön játszik a világranglista-9., első helyen kiemelt orosz Andrej Rubljov ellen, vélhetően a centerpályán.

MTI