A szélsőséges Manfred Weber képmutató támadást intézett hazánk ellen

2024. július 30. 19:53

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének akciója nem más, mint a háborúpárti liberális európai elit újabb képmutató támadása Magyarország ellen - írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden az X-en.

"Ismét Manfred Weber az, aki a magyar kormányt támadja, miközben politikai szövetségesei illegális migránsok millióit zúdították Európára, és ezzel a kontinens államait és az európai embereket súlyos nemzet- és közbiztonsági fenyegetésnek tették ki. Érdekes módon annak idején sem Weber úr, sem a balliberális elit nem mutatott aggodalmat Európa és az európai emberek biztonsága miatt" - hangsúlyozta Kovács Zoltán.



Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy "ez a legújabb brüsszeli támadás azért abszurd és képmutató, mert éppen a brüsszeli intézmények és az Európai Néppárt - a liberális erőkkel szövetségben - mindent megtesznek azért, hogy Magyarország kénytelen legyen lebontani szigorú határvédelmi és menekültügyi rendszerét, és ezzel illegális bevándorlók százezreit engedjük be az országba és ezáltal az Európai Unióba".



"A magyar bevándorlási rendszer a legszigorúbb az Európai Unióban. A vendégmunkások csak szabályozott keretek között, nemzetbiztonsági ellenőrzést is magában foglaló keretek között léphetnek be, és kizárólag munkavállalási céllal, korlátozott ideig maradhatnak" - hangsúlyozta.



Kovács Zoltán hozzátette, hogy "Magyarország továbbra is megvédi déli határát és fenntartja a kontinens legszigorúbb bevándorlási rendszerét".

MTI