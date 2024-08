Holland rendőrök is segítik a BRFK munkáját a Szigeten

2024. augusztus 7. 13:32

Holland rendőrök is támogatják a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját a Sziget fesztiválon - közölte a BRFK szóvivője a rendezvény nyitó napján, szerdán tartott budapesti sajtótájékoztatón.

A holland rendőrök önállóan nem intézkedhetnek, de segítik magyar társaikat, elsősorban a kommunikáció területén - mondta el Csécsi Soma.



Tájékoztatása szerint a rendezvény külső biztosítása során a BRFK rendőrei részt vesznek a közlekedés irányításában és segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. A Sziget területén szolgálatot teljesítő civil nyomozók feladata pedig a bűncselekmények megelőzése és a bűncselekmények elkövetőinek az elfogása.



A Szigeten egyenruhában gyalogos, illetve elektromos rollerrel közlekedő járőrök is jelen lesznek, az ő munkájukat támogatják a holland rendőrök. A dunai vízirendészet pedig 24 órás szolgálatot lát el hajókkal a Hajógyári-sziget körül - sorolta.



A BRFK egy úgynevezett Prevenciós Pontot is üzemeltet a fesztivál területén, ahol többek között azok is segítséget kérhetnek, akiknek eltűnnek az okmányai - mondta Csécsi Soma, hozzátéve, hogy a Prevenciós Ponton az Áldozatsegítő Központ és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai is jelen lesznek.



Ha valaki bűncselekmény áldozatává válik, a III. kerületi rendőrkapitányságon tehet feljelentést, ahol idegen nyelven beszélő rendőrök is szolgálatot teljesítenek - hangsúlyozta a szóvivő.



Bedő Beatrix, a BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztályának főnyomozója kiemelte, hogy mivel a fesztivál területén csak bankkártyával, illetve a FestiPay kártyával, vagyis az online térben lehet fizetni, fokozott figyelmet kell fordítania mindenkinek a kibertérben elkövetett bűncselekményekre, illetve a személyes adatok védelmére.



Ezért a Prevenciós Ponton kibertesztekkel is várják a fesztiválozókat, de lesznek szórakoztató programok, például pólófestés és jelvénykészítés is - mondta a rendőr hadnagy.

mti