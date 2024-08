Szicíliai pénzmosóbandára csaptak le

2024. augusztus 13. 15:50

Egy szicíliai maffiacsalád által működtetett pénzmosó-hálózatra csaptak le az olasz, a brazil és a svájci hatóságok, a vizsgálat szerint a banda nyeresége meghaladta az 500 millió eurót (196,8 milliárd forint) - közölte kedden az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az akciót segítő Eurojust.

A hágai székhelyű ügynökség a közleményben hozzátette, hogy az Olaszországban, Brazíliában és Svájcban zajló, összehangolt akció során a palermói klán egy tagját letartóztatták és mintegy 50 millió eurónyi (19,6 milliárd forint) értékben foglaltak le pénzeszközöket.



A gyanú szerint a banda a pénzeket Brazíliában működő, bandatagok által alapított és strómanok vezette, ingatlanok építésével foglalkozó cégekbe fektette.



A palermói maffiacsalád emellett több más bűncselekményben is gyanúsított, a többi között zsarolásban is.



Az olasz és a brazil hatóságok 2022-ben indítottak az ügyben vizsgálatot, amelyhez az Eurojust is segítséget nyújtott, a közös nyomozás során pedig fényt derítettek a banda svájci tevékenységére is.



MTI