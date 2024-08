Tizenkétféle lecsó a Csárdafesztiválon

2024. augusztus 13. 15:52

Tizenkétféle lecsó kóstolható a Csárdafesztiválon a budapesti Vörösmarty téren augusztus 17. és 20. között Szent István-nap alkalmából.

A klasszikus magyar fogások mellett székely étkek és vadételek, hagyományos kolbászok, sertéshúsból készült különlegességek is megjelennek az eseményhez csatlakozó csárdák kínálatában. Minden csárda egy csak rá jellemző étellel és 1500 forintos menüvel is készül - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



A szervezők kiemelten figyeltek arra, hogy a vendéglátópontok kínálatában szerepeljenek olyan termékek, amelyeket a különböző ételallergiákkal küzdő látogatók is fogyaszthatnak. Minden rendezvényhelyszínen lesznek olyan ételek, amelyek nem tartalmaznak glutént, illetve laktózt. Ezek elérhetőségéről az egyes vendéglátó egységek munkatársai adnak tájékoztatást.



Az érdeklődők autentikus néptáncbemutatókon és népzenei koncerteken is részt vehetnek.



A Csárdafesztivál tematikájáról, ételkínálatáról és kulturális programjairól Kovács Lázár séf beszélt Szente Vajknak, a Szent István-nap nagykövetének. Kovács Lázár a legnépszerűbb videomegosztón elérhető interjúban elmondta: a fesztiválon a helyi régiók ízeit mutatják be és tizenkétféle lecsót, közte a tökös lecsót is megkóstolhatják az érdeklődők.



Hozzátette: a gasztronómia mellett kulturális programok, a hagyományokat őrző és ápoló zenekarok, táncegyüttesek, énekesek, előadóművészek fellépése várja a közönséget. A muzsikosok az asztalok mellett felbukkanva a vendégek fülébe is muzsikálnak majd.



A Szent István-nap közkedvelt helyszíne a Magyar Ízek Utcája is, amely a Kárpát-medence gazdag gasztronómiai és kulturális örökségét mutatja be. A Várkert Bazárban az idén a gyógyító növényeket, fűszereket, ételeket, italokat és ezek jótékony hatásait ismerhetik meg az érdeklődők. Ugyancsak itt érhetők el az idei díjnyertes finomságok, így a Szent István-napi kenyér és Innovatív kenyér, valamint Magyarország Tortája, a Mákvirág és Magyarország Cukormentes Tortája, a Zöld Málna.



Az ünnepségsorozat szentistvannap.hu címen elérhető honlapján és a Szent István-nap hivatalos mobilalkalmazás segítségével a többi között a Csárdafesztivál és a Magyar Ízek Utcája rendezvényhelyszínek részletes programjáról is tájékozódhatnak az érdeklődők.



MTI