Magyarország legnagyobb közéleti találkozója

2024. augusztus 14. 08:55

Augusztus 22. és 25. között hetedik alkalommal rendezik meg a tihanyi Tranzit Fesztivált, Magyarország legnagyobb közéleti találkozóját közel 100 előadóval, több ezer résztvevővel, ahol minden meghatározó jobboldali, szuverenista közösség képviselteti magát - közölte a Kommentár Alapítvány szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint Tihanyban minden olyan téma asztalra kerül, ami hozzásegítheti Magyarországot ahhoz, "hogy a napjainkban zajló világrendszerváltás nyertese lehessen. Így szó lesz civilizációs kihívásokról, szuverenitásról, gazdasági kérdésekről és az európai együttműködés állapotáról is".



A Tranzit Fesztivál mindig az érdemi viták otthona. Ez idén sem lesz másképp. Azonban - a korábbi évek gyakorlatától eltérően - most nem döntéshozók fognak vitázni, mert az ellenzéki pártok nem vállalták a vitát. "Nemet mondott a felkérésre a DK, a Momentum, a Párbeszéd-Zöldek és a Tisza Párt több politikusa is" - közölték a szervezők.



Az összegzés szerint a viták mellett előadást tart többek között Bóka János, Hankó Balázs, Lázár János, Nagy István, Rogán Antal, Szijjártó Péter és Tuzson Bence miniszter is.



A viták és a délelőtti előadások élőben követhetők lesznek a Tranzit Facebook oldalán - tartalmazza a közlemény.

mti