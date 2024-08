Elitben az ELTE

2024. augusztus 15. 23:29

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) három területen a világ legjobb 155 egyeteme közé került a US News friss globális felsőoktatási rangsorában, valamint őrzi tavaly megszerzett helyét az Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2024-es egyetemi világrangsorában is - tudatta az intézmény csütörtökön az MTI-vel.

A U.S. News & World Report 2024/2025-ös felsőoktatási rangsora 100 ország 2250 egyetemét értékeli 13 indikátor alapján - ismertették.



A magyar egyetemek közül a legjobb eredményt idén is az ELTE érte el, a rangsorban a 485. helyet szerezte meg. Az ELTE-t a lista 590. helyén a Semmelweis Egyetem, 796. helyén a Szegedi Tudományegyetem, 902. helyén a Debreceni Egyetem követi.



Az ELTE a US News szakterületi rangsorai közül 11-ben szerepelt eredményesen. Kimagasló eredménynek számít, hogy pszichológiából a 129., űrtudományokból a 135., fizikából pedig a 155. helyen végzett - emelték ki a közleményben.



Ezen felül további négy területen, matematikából, földtudományokból, növény- és állattudományokból, valamint társadalomtudományokból hazai viszonylatban a legjobb képzőhely a US News értékelése szerint. Mindemellett az ELTE biológiából és biokémiából, környezettanból, kémiából és klinikai gyógyszerészetből került a listára, azaz került be a világ legjobb egyetemei közé - írták.



Az ARWU egyetemi világrangsorában az 501-600. kategóriában zárt idén is az ELTE, publikációs tevékenységében továbbra is megelőzve az összes többi magyar egyetemet.



Tavaly ezzel az eredménnyel az ELTE első helyen állt a hazai egyetemek között, idén azonban a Szegedi Egyetem - a Nobel-díjas Karikó Katalinnak és Krausz Ferencnek köszönhetően - nagyot lépett előre a kínai rangsorban, s így a magyarok között elsőként, a rangsor 401-500. helyén végzett.



Magyarországról további két intézmény került be a világ legjobbjai közé, a Semmelweis Egyetem - szintén megőrizve tavalyi eredményét - a 601-700-as, míg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - egy kategóriát javítva tavalyi eredményén - a 801-900-es csoportba jutott - áll a közleményben.



