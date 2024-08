Majomhimlő

2024. augusztus 16. 16:49

A majomhimlős fertőzöttek száma az elkövetkező hónapokban várhatóan növekedni fog, minden európai uniós tagállamnak is fel kell készülnie a betegség terjedésére - hívta fel a figyelmet az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) pénteken.

Jelentésében a stockholmi székhelyű ügynökség azt írta, hogy az EU-ban a lakosságra vonatkozó általános kockázat egyelőre alacsony, ugyanakkor azt ajánlotta, hogy a tagállamok közegészségügyi hatóságai továbbra is folytassanak olyan tervezést, amely magas szintű felkészültséget tesz lehetővé, és indítsanak figyelemfelkeltő kampányokat a betegség terjedésének gyors észlelése és az arra való reagálás érdekében.



"A hatékony felügyelet, a laboratóriumi vizsgálatok, a járványügyi vizsgálat és a személyes érintkezések nyomon követésére szolgáló kapacitások biztosítása létfontosságú lesz a fertőzéses esetek felderítéséhez és a válaszlépések aktiválásához az EU-ban" - olvasható a kockázatértékelésben.



Az afrikai kontinensről behozott fertőzésben megbetegedettek száma növekedni fog, ezért - tekintettel az EU és Afrika közötti szoros kapcsolatra is - az ECDC azt javasolja, hogy a tagállamok adjanak ki utazási tanácsokat a fertőzés által érintett területekre látogatók vagy onnan visszatérők számára. Ajánlják továbbá, hogy a szóban forgó területekre utazók konzultáljanak egészségügyi szolgáltatójukkal a betegség elleni védőoltásra való jogosultsággal kapcsolatban.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán jelentett be globális közegészségügyi veszélyhelyzetet az új majomhimlő-vírus terjedése miatt, amelyet az Mpox-Klade I vírusváltozat okoz.



A Kongói Demokratikus Köztársaságban 2023 januárja óta a majomhimlő járványos terjedése miatt 27 ezer megbetegedést és több mint 1100 halálesetet jelentettek. Az új vírusvariáns már Ugandában, Ruandában, Burundiban és Kenyában is megjelent, és csütörtökön Svédországból jelentették az Mpox-Klade I vírusváltozat első megerősített, Afrikán kívüli esetét, azóta a kór Pakisztánba is megjelent.

MTi