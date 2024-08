A lapáttal agyonverni akaró politikus a „belebabrálásról"

2024. augusztus 24. 17:25

A Szabadság-szobor Budapesté. Ha a talapzatán bármiféle változtatást szeretnének, azt csakis a Főpolgármesteri Hivatallal és a Budapesti Történeti Múzeummal való megegyezés keretében tehetik - írta a főpolgármester szombaton a Facebookon.

"Budapest nagyszerűségét a sokszínűsége adja, különböző történelmi korok formálták olyanná, amilyennek szeretjük" - hangsúlyozta Karácsony Gergely, aki szerint "éppen ezért káros minden olyan szándék, amely a város élő szövetét akarja megbontani, és ezzel a budapestiek sokszínű közösségét megosztani. Például azzal, hogy pillanatnyi ideológiai vagy politikai megfontolásból kíván átalakítani közterületi művészeti alkotásokat."



A főpolgármester hozzátette: nem tudja támogatni, hogy utólagos "belebabrálással" bontsák meg a letisztult, mindeddig közmegelégedésre a város jelképévé vált műalkotás egységét. Karácsony Gergely bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy eközben elítél minden olyan törekvést, amely meg akar csonkítani közterületi alkotásokat vallási vagy civilizációs jelképek eltávolításával, ezért elrendelte a Margit híd pilléreit díszítő Szent Korona ábrázolásokról letört keresztek haladéktalan helyreállítását.



Vélekedése szerint a közterületi alkotások vallási vagy civilizációs jelképeinek megcsonkítása nemcsak hogy káros, de bűnös is.



A gellérthegyi Szabadság-szobrot Budapest fordulatos történelme során már éppen elegen akarták saját ideológiájuk, politikai céljaik szolgálatába állítani. Alig több mint harminc éve sikerült végre megszabadítani minden tehertételtől, és lett végre az, ami: a magyar szabadság szimbóluma. Most a kormány a talapzat átépítésével, a már létező szimbólumot új szimbólummal írná felül, jogos és érthető vitát keltve ezzel - fogalmazott.



Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a Szabadság-szobor Budapesté, "Budapesté szimbolikusan és Budapesté nagyon is konkrétan". A Szabadság-szoborról Budapest nélkül dönteni nem lehet, a szobor ugyanis - a többi kiemelt közterületi alkotáshoz hasonlóan, függetlenül az adott közterület tulajdoni viszonyaitól - Budapest Főváros Önkormányzata vagyonnyilvántartásában hosszú évtizedek óta szerepel - tette hozzá.



Tájékoztatása szerint a Várkapitányságnak már korábban is jelezték, pénteken pedig - ahogy fogalmazott - "újra nyomatékosítottam, hogy a szobor talapzatának tervezett átépítése a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása nélkül nem lehetséges".



Kiemelte, hogy éppen ezért, ha a Szabadság-szobor talapzatán bármiféle változtatást szeretnének, azt csakis a Főpolgármesteri Hivatallal és a Budapesti Történeti Múzeummal való megegyezés keretében tehetik.



"Vagyis a Szabadság-szoborról nem a Várkapitányság, nem a kormány hoz döntést - de a műemlék kiemelt jelentősége miatt nem is a főpolgármesternek, vagy a közgyűlés valamely bizottságának dolga ez -, hanem meggyőződésem szerint a Fővárosi Közgyűlés nyilvános ülésének kell erről határoznia" - írta posztjában Karácsony Gergely.

