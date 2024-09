Szárnyalhat a baromfiágazat

2024. szeptember 13. 15:39

A magyar mezőgazdaságban az állattartás továbbra is kiemelt szerepet tölt be, ezen belül különösen a szárnyas feldolgozás az, ahol jelentős hozzáadott érték mellett az exportképesség is folyamatosan nő. A kormány jelentős támogatást biztosít a baromfiágazat számára - jelentette ki Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium (AM) helyettes államtitkára a XXV. Kiskunfélegyházi Libafesztivál keretében megrendezett szakmai konferencián a tárca pénteki közleménye szerint.

Azt írták: a helyettes államtitkár a rendezvényen arról beszélt, hogy a baromfiágazat az elmúlt évek során számos kihívással nézett szembe. Az Agrárminisztérium jelentős támogatási lehetőségeket biztosít a gazdálkodók számára, jegyezték meg.

A tárca a Vidékfejlesztési Program befejezését követően folyamatosan hirdeti meg a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv szerinti felhívásokat. Az állattartó telepek fejlesztésére és megújítására két jelentős pályázatot is hirdettek. A 150 milliárd forint keretösszegű, az "Állattartó telepek fejlesztésének támogatása" című felhívásnál az elnyerhető forrás maximális összege 5 milliárd forint, az 50 milliárdos keretösszegű, az "Állattartó telepek megújításának támogatása" című felhívás esetében pedig 200 millió forint a legnagyobb keretösszeg.

A pályázatokat szeptember 17-étől, illetve október 15-től lehet benyújtani. A korábbi tapasztalatokat figyelembe véve a felhívások mindenki számára hozzáférhetők, ezzel is támogatva a mezőgazdasági termelőket. A kormány célja, hogy biztosítsa az ágazat fenntarthatóságát és versenyképességét - áll a közleményben.

Felkai Beáta Olga kiemelte, a genetikai erőforrások megőrzésére szintén források érhetők el. A korábbiakhoz hasonlóan 14 őshonos baromfifajta támogatható, köztük a fehér magyar kacsa, a tarka magyar kacsa, a magyar lúd és a fodros tollú magyar lúd is. Továbbá a jövőben új piacszabályozási eszközöket is bevezetnek a mezőgazdasági termelők jogainak védelmére és a piaci viszonyok tisztaságának javítására - közölte az AM.

