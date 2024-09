Személyesen hívta vitára a kormányfő politikai igazgatója a platószónokot

2024. szeptember 22. 20:43

Személyesen hívta vitára a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Pétert, ez a harmadik vitára szóló meghívás, ahol a Tisza Párt elnöke leülhetne Orbán Balázzsal - hangzott el vasárnap az M1 aktuális csatorna hírműsorában.

Mivel a magyar uniós elnökség bemutatásán mindketten ott lesznek az Európai Parlamentben, Orbán Balázs azt javasolta, tartsanak egy külön vitát kettőjük között a közmédia szervezésében. Magyar Péter az M1 vasárnap délutáni adásáig nem reagált a felkérésre.

Elhangzott, "nem ez az első, hogy Magyar Péter megfutamodik, a korábbi felkéréseket ugyanis különböző okokra hivatkozva mindig elutasította". A 48 perc című műsorba tíz napja Dávid Dórát, a Tisza Párt politikusát hívták élő adásba, aki azonban nem jelent meg a stúdióban.

Két nappal később Magyar Pétert is élő adásba várta a közmédia, ahová Orbán Balázst is meghívták, aki elfogadta a 48 perc meghívását. A Tisza Párt elnöke "kibújt" a lehetőség elől és arra hivatkozott, hogy megvárja az árvíz levonulását - hangzott el a hírműsorban.

A 48 perc szerkesztősége Magyar Péter kérésének eleget téve, az árvíz várható levonulása után, október harmadikára ütemezve is meghívta a Tisza Párt elnökét, de hiába - közölték a csatornán.

Néhány órával később Új időpontot ajánlott a köztévé Magyar Péter vitájára, de Magyar ezt is elutasította címmel közölt cikket a Telex, a Tisza Párt elnöke pedig ezúttal a lap hasábjain üzente meg, hogy nem megy be a stúdióba, miközben ismét az árvízre hivatkozott - közölték.

Az M1 műsora szerint ennek ellenére másnap mintegy 50 perces interjút adott a Partizánnak, emellett a huszonötödik érettségi találkozójáról egy sörözőből is posztolt.

Magyar Pétert most maga Orbán Balázs hívta vitázni, aki közösségi oldalán azt írta, "ha a televízió is beleegyezik, akkor remélem, hogy ez így Önnek is elfogadható lesz, és nem jön több angolnázás, vádaskodás, elsomfordálás".

A miniszterelnök politikai igazgatója a hírműsor szerint hozzátette: Magyar Péternek saját hitelessége megmentése érdekében kellene igent mondania arra, amit hónapok óta követel másoktól.

Az Újra megfutamodott Magyar Péter a nyilvános vitától és a Magyar Péter megfutamodott címekkel közölt cikkeket korábban a Mandiner és a Magyar Nemzet, mely lapok egyaránt kiemelték, hogy a Tisza Párt elnöke "életszerűtlen helyzetre hivatkozva" mondta le korábban a vitát Orbán Balázzsal - hangzott el az M1-en.

MTi