Johnny Depp életműdíjat kap

2024. szeptember 23. 12:57

Johnny Depp életműdíjat kap az októberi Római Filmfesztiválon, ahol legújabb rendezését is levetítik – számolt be róla a The Hollywood Reporter. A színész-rendező Modi – Three Days on the Wing of Madness című filmje Amedeo Modigliani viharos életét idézi fel 1916 Párizsában, az első világháború idején. A produkció szereposztásában Riccardo Scamarcio, Al Pacino és Antonia Desplat látható.

Az életrajzi dráma premierje kedden a San Sebastián-i Filmfesztiválon lesz, ezt követően mutatják majd be Rómában is. A 19. Római Filmfesztivált október 16. és 27. között rendezik meg. Depp mellett a filmipar más hírességeit, köztük Viggo Mortensent és Francis Ford Coppolát is várják az örök városba, akik szintén elismerésben részesülnek majd. Mortensen második rendezését, a The Dead Don’t Hurt című westernt kíséri el a fesztiválra.

Coppolától pedig Megalopolis című sci-fit vetítik, amelynek főszerepét, az Új Róma megépítésén dolgozó ambiciózus tervezőt, Adam Driver játszotta.

MTI