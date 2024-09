A védekezés vége felé járunk

2024. szeptember 23. 22:29

Az árvízi védekezés vége felé járunk, minden esélyünk megvan arra, hogy a lehető legoptimistábban tekintsünk a hátralévő egy-két nap elé - közölte Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzs hétfő reggeli ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor miniszterelnök (közép), Vitályos Eszter kormányszóvivő (bal) és Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója (jobb) az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 23-án. MTI/Máthé Zoltán

Ki kell tartanunk, másfél-két nap, és az ország fellélegezhet, megkönnyebbülhet - fogalmazott a kormányfő, jelezve, a meteorológusok továbbra sem jeleztek csapadékot, így utánpótlása az árhullámnak nem várható.

Tájékoztatása szerint a Duna délben tetőzik Bajánál, ott harmad-, Mohácsnál másodfokú készültségi szintet rendeltek el.

Kitért arra is: a folyó felső szakaszán a vártnál gyorsabb az apadás. Most már kifelé jövünk a bajból és enyhül a nyomás - fogalmazott Orbán Viktor.

Tájékoztatása szerint a Duna szintje Mosonmagyaróvárnál 80 centiméterrel, Esztergomnál 136, Vácnál 92, a fővárosban 74, Dunaújvárosnál 17 centiméterrel csökkent, és Paksnál is megkezdődött az apadás, Győrnél a Rába 130 centimétert apadt.

Hozzátette: szombaton 755 kilométeren, vasárnap 706 kilométeren folyt védekezés, a harmadfokú készültség már csak 223 kilométernyi szakaszon volt érvényben.

A védekezésben szombaton 5025, vasárnap 4458 ember vett részt, az őket segítő önkéntesek száma 195-re csökkent. A beépített homokzsákok száma sem nő tovább, 1 903 100-nál megálltunk - közölte.

A nehezebb helyszínekről szólva a miniszterelnök megemlítette, Pilismaróton, Vácott nincs változás, Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu, Kismaros "rendben van", akárcsak a budapesti Margitsziget, és a Batthyány téri metróállomás is visszaadható a forgalomnak.

Hozzátette, a hétvégén megszemlélt Kisapostagon is megindult az apadás, "ott sem lesz baj", Dunaföldvár, Madocsa, Paks rendben; Bátánál ideiglenes védmű épült az épületek védelmére.

Elmondta: Baján, ahol 2750 méteren védekeznek, teljes a védművek kiépítettsége, sok önkéntes vesz részt a munkában. Dunaújvárosnál, a Szalki-szigetnél fáradtolaj-elfolyás nehezíti a védekezést, Csepelen pedig egy illegális hulladéklerakóra bukkantak a védekezés során. Ez bekerített terület, nem kerül szemét a Dunába. Amint az árvíz levonul, fel kell számolni - jelezte, hozzátéve: ez magánterület, az eljárás alá vont személy éppen börtönben van.

Vízállás-előrejelzés a Duna magyarországi szakaszán, 2024. szeptember 22-28.

vízállás (cm), készültség foka

A kormányfő kérdésre válaszolva úgy értékelt, az árvízre különösen igaz az a népi bölcsesség, hogy az eredmény minősít. Sikerült a vizet benn tartani a mederben, egyetlen olyan szakasz volt, ahol ez nem volt lehetséges, ki kellett engedni, de ott sem áttört a víz, hanem a szakamberek engedték ki a Lajtánál.

A történeti adatok fontosak, a Dunán olyan magas volt a tetőzés, ami nem haladta meg a korábban mért legnagyobb szintet. A Lajtánál a valaha volt legmagasabb vízállás volt, itt a kialakított ideiglenes víztárolókkal és azokból egyet megnyitva meg tudták védeni ezt a nehéz szakaszt is - emlékeztetett.

Ha a víz bennmarad a mederben, akkor nincs baj, a védekezés sikeres - összegzett.

Megjegyezte, az a bonyolult helyzet, hogy egyes árvízi szakaszok állami, más szakaszok önkormányzati védekezési körbe tartoznak, és időnként egymást ki kell segíteni, nem okozott semmiféle problémát.

Kiderült, abban az esetben, ha baj van, a magyarok a jogszabályi kereteket rugalmasan értelmezve, egymást kisegítve meg tudják védeni a településeiket, el tudják hárítani a bajt. A ma rendelkezésre álló információk alapján csak a legjobbakat tudja mondani a védekezésben résztvevők együttműködéséről - közölte.

Budapest, 2024. szeptember 23.Orbán Viktor miniszterelnök az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 23-án.MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy a védekezésről való levonulásnak is megvan a forgatókönyve, nincs azonban olyan teendő, amelyet már ne végeztek volna el.

Elmondta, az árvíz levonultával közegészségügyi feladatok következnek, ezekről keddtől Müller Cecília országos tisztifőorvos ad tájékoztatást. Az operatív törzs hétfői ülésén az hangzott el, hogy az ezzel kapcsolatos munkákat szétosztották és a feladatokat meghatározták - jegyezte meg.

Felidézte azt is, hogy a védekezés teljes költsége a 2013-as dunai árvíz idején 19,6 milliárd forint volt, ebből a vízügyi ágazat költségvetése 9,8 milliárd - mai áron 16 milliárd forint volt, most azonban 5 milliárd forint körüli összegre számít.

Az esetleges hibákra vonatkozó kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az állami szervek munkáját az eredmény minősíti. "Magyarország - dunai árvíz: 1-0 ide" - fogalmazott.

Értékelése szerint a védekezés során jól felkészült szakemberekkel találkozott, senki nem "alibizte le" ezt a munkát, sem a honvédség, sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem, sem a vízügyesek.

Az árvíz levonulása után kiértékelik a tapasztalatokat és összegzik, hol vannak azok a szakaszok, amelyeket érdemes lenne állandó védművel védeni - közölte Orbán Viktor, aki felhívta a figyelmet arra is: túl korán nem érdemes végeredményt hirdetni, ez a két nap még azt igényli, hogy maradjunk fegyelmezettek.

Kérdésre reagálva emlékeztetett arra, hogy a Brüsszelből érkező "migrációs bírságot" már beszedték a Magyarországon működő cégektől, a fizetendő büntetés fedezetét nem a magyar emberek fogják előteremteni.

A csepeli illegális hulladéklerakóra kitérve elmondta, a hatóságoktól megnyugtató választ kapott, felvetette azonban, hogy miért vannak egyáltalán illegális hulladéklerakók.

Elmondta, a hulladék eltávolításáról jelenleg a terület használójának vagy tulajdonosának kell gondoskodnia. "Szerintem ez nem jó szabály" - értékelt, hozzáfűzve: észszerűnek tűnne, ha az illegális hulladékot az állam takarítaná el, majd fizettetné ki.

A Magyar Péterrel folytatandó esetleges vitával kapcsolatban a kormányfő kiemelte: mindig válaszol, amikor van mit mondania, a viták állandó helye pedig a parlament. Az azon kívüli vitáknak is megvan a maga helye és ideje, az is el fog jönni, de az nem most van - közölte Orbán Viktor.

MTi