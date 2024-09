Csoboth pipagólja a svájci bajnokságban – Videó!

2024. szeptember 25. 10:28

A Svájci Kupa után a bajnokságban is betalált a St. Gallenben játszó egykori újpesti támadó. Nagyon úgy tűnik, csereként beállva Csoboth képes arra, hogy meccseket döntsön el.

gol

Csoboth Kevin megszerezte az első bajnoki gólját Svájcban.

A magyar válogatottnál számításba vett Csoboth Kevin úgy tűnik, életveszélyes cserévé lépett elő a svájci St. Gallen csapatánál. Ugyanis a nyári Európa-bajnokságon – szintén csereként beállva – győztes gólt szerzett csatár a skótok ellen, most egymás után talál be az ellenfelek hálójába a kispadról érkezve. A hétvégén a Svájci Kupában Csoboth a 65. percben, csereként állt be, a 87. percben pedig gólt is szerzett, a St. Gallen színeiben, tétmérkőzésen az elsőt – Csobothék 3-1-re nyertek a Paradiso ellen, és továbbjutottak.

Aztán kedden este elkezdte a gólgyártást a bajnokságban is. A St. Gallen nyáron Újpestről igazolt támadója a 72. percben csereként lépett pályára csapata 2-1-es vezetésénél, és ezúttal hét perc is elegendő volt neki az újabb gólhoz: a 79. percben betalált az éllovas Zürich kapujába, ezzel végleg eldöntötte az összecsapást, amelynek végeredménye 4-1 lett. A magyar futballistát dicsérik is a svájci lapok, és a csapata az újabb bajnoki sikerével hét forduló után 13 pontjával a negyedik a tabellán, hátránya egy pont a dobogós helyen álló riválisokkal szemben.

MTI