Frakcióülést tart holnaptól a Fidesz–KDNP

2024. október 12. 19:37

A tanácskozást az árvízi helyzet miatt nem tudták megtartani az eredeti időpontjában.

Október 13–14. között tartják meg Esztergomban a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülését – tudta meg a Magyar Nemzet a Fidesz frakciójától. Mint ismert, az aktuális parlamenti ülésszak előtt a kormánypártok kihelyezett frakcióülésen vitatják meg az elkövetkezendő időszak kihívásait.

A parlament őszi ülésszaka szeptember 30-án kezdődött, azonban a szeptember 25–26. között, Esztergomba tervezett frakcióülés az árvízi helyzet miatt elmaradt. A tanácskozás első napján hagyományosan Orbán Viktor miniszterelnök szokott zárt körben helyzetértékelést tartani, a második napon pedig jellemzően sajtótájékoztatón számol be a történtekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Ugyanakkor még nem dőlt el, hogy most is tartanak-e sajtótájékoztatót a frakcióvezetők.

Legutóbb a tavaszi parlamenti ülésszak kezdete előtt, Balatonalmádiban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Az ülés kiemelt napirendi pontjai között szerepelt az új államfőjelölt személyéről szóló frakció­döntés, az európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra való felkészülés, illetve az új gyermekvédelmi törvénycsomag. Ennek megfelelően a frakcióülés után tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság akkori elnökét jelöli a Fidesz–KDNP az államfői posztra, továbbá az is kiderült, hogy Deutsch Tamás vezeti a kormánypártok EP-listáját.

Máté Patrik

magyarnemzet.hu