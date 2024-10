A Dunántúlon helyenként kisebb eső is előfordulhat

2024. október 17. 09:28

A délnyugati, nyugati tájak fölé kissé nedvesebb levegő kúszik be, ezért ott felhőkre és esőre is számítani kell, az ország keleti felén viszont zavartalan lesz a napsütés. Izmosabb front egyelőre nincs a láthatáron.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Nyugat felől tovább növekszik, illetve - nagyjából a Duna vonaláig - meg is vastagszik a felhőzet, ami délutántól elkezd vékonyodni, szakadozni. A keleti, északkeleti országrészben a pára- és ködfoltok feloszlása után még fátyolfelhős, majd a nap második felében már egyre inkább napos idő várható. A Dunántúlon helyenként kisebb eső is előfordulhat. A keleties szelet időnként élénk, Sopronnál erős széllökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghűvösebb. Késő estére 2 és 12 fok közé hűl le a levegő, a felhősebb Dunántúlon lesz az enyhébb idő.

met.hu