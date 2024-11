Kerkez Milos a világ legjobbjai között

2024. november 6. 16:28

Összeállították a világ jelenlegi 100 legértékesebb 21 éven aluli labdarúgójának toplistáját, amelyre egy magyar játékos is felkerült. A Premier League-ben futballozó Kerkez Milos a 30. helyen szerepel a rangsorban, nem véletlen, hogy a Chelsea és a Manchester United után már a Liverpool is rajta tartja a szemét. A világ legdrágább ifjonca a Barcelona zsenije, Lamine Yamal.

Kerkez munkában – utanpotlassport

A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) állította össze a toplistát egy modell alapján, amely a futballisták korát, szerződésének időtartamát és posztját is figyelembe vette.

cies.ch

A 20 éves Kerkez Milos a 30. helyre került 39,3 millió eurós, azaz több mint 16 milliárd forintos becsült értékkel. A Bournemouth balhátvédje az elmúlt hétvégén két gólpasszt adott a Manchester City elleni angol bajnokin, és ezen felül is extra teljesítményt nyújtott. Korábban már a Chelsea és a Manchester United is érdeklődött iránta, a legfrissebb hírek szerint pedig a Liverpool is ringbe szállhat érte.

wikipedia

Kerkez a harmadik helyen áll, ha csak a szélső védőket vesszük alapul, mindössze az angol Rico Lewis (Manchester City, 87,2 millió) és a holland Jorrel Hato (Ajax, 48,2 millió) előzi meg őt a posztján.

A toplista abszolút első helyezettje Lamine Yamal, a Barcelona zseniális támadója, aki 17 évesen már Európa-bajnok a spanyol válogatottal. Őt 180,9 millió euróra tartja a CIES, amivel toronymagasan vezeti a rangsort. Egyébként összesen négyen érik el 100 milliós álomhatárt: Yamal mellett még az argentin Alejandro Garnacho (Manchester United, 114,8 millió), a francia Warren Zaïre-Emery (109 millió) és a brazil Sávio Moreira (Manchester City, 101 millió).

MTi