Keane: most csak a következő mérkőzés számít

2025. február 19. 22:59

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint nem szabad azzal foglalkoznia csapatának, ami a bajnokságban történik, most kizárólag a Viktoria Plzen elleni labdarúgó Európa-liga párharc csütörtöki visszavágója számít.

Robbie Keane vezetőedző a Ferencvárosi TC sajtótájékoztatóján, a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott másnapi, Viktoria Plzen elleni mérkőzés előtt a plzeni Doosan Arénában 2025. február 19-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Keane a meccset felvezető szerdai sajtótájékoztatóján a találkozó helyszínén elmondta, nem érzi úgy, hogy a jövője szempontjából ez egy sorsdöntő összecsapás lenne, ugyanakkor a csapat számára igenis az, hiszen ha nem tudja megőrizni az otthon megszerzett egygólos előnyét, akkor búcsúzik a második számú európai kupasorozattól.

"A bajnokság egy teljesen más kérdés, rengeteg mérkőzésünk lesz még a hazai pontvadászatban, és valóban nem nyertük meg a legutóbbi találkozóinkat, de azért érdemes megnézni a statisztikákat is" - válaszolta a magyar újságíróknak az ír szakvezető, akinek irányításával az OTP Bank Ligában még nem győztek a zöld-fehérek.

A csütörtöki összecsapással kapcsolatban Keane megjegyezte, akárcsak az első találkozó, várhatóan ez is rendkívül kemény, fizikális ütközet lesz, amelyet az dönthet el, hogy melyik csapat játékosai nyernek majd több egy az egy elleni párharcot.

Kitért a sárga lapjai miatt hiányzó Varga Barnabásra is: "Többször is visszanéztem az esetet, és továbbra is tartom magam ahhoz, hogy nem volt jogos a sárga lapja, amit kapott. Ugyanakkor nincs mit tenni, most a többieknek kell helyettesíteniük."

Elutazott az együttessel Csehországba a Liverpool együttesével korábban Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita is. Vele kapcsolatban a vezetőedző elárulta, hogy bevethető állapotban van, de továbbra is azon dolgozik, hogy visszanyerje kondícióját, így a mérkőzés alakulásától függően küldené pályára.

A játékosok közül Philippe Rommens, az együttes belga középpályása válaszolt az újságírók kérdésére. Mint elmondta, ugyanolyan motiváltan lépnek pályára a hazai és az európai kupamérkőzéseken, ugyanakkor a nemzetközi porondon jóval nyíltabb a játék, az OTP Bank Ligában pedig inkább "betolják ellenük a buszt" az ellenfelek.

A találkozóról szólva Rommens kiemelte, olyan elánnal kell futballozniuk, mint egy héttel ezelőtt a Groupama Arénában, és ha sikerül nekik hasonlóan sok párharcot nyerniük, akkor jó eséllyel továbbjuthatnak.

+4A Plzen-Ferencváros El-visszavágó csütörtökön 21.00 órakor kezdődik a francia Jérome Brisard sípjelére. Az összecsapást az M4 Sport, az m4sport.hu, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben, ingyen, regisztráció nélkül közvetíti.

MTI