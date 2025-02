Kilencen képviselik majd hazánkat a Speciális Olimpia Téli Világjátékokon

2025. február 24. 11:54

Olimpikonnak lenni és a hazát képviselni fantasztikus dolog – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a márciusi Speciális Olimpia Téli Világjátékokra utazó magyar csapat hétfői eskütételén a Sándor-palotában.Az államfő köszöntötte a kilenc versenyzőt és 11 kísérőt, és gratulált az olaszországi eseményre kijutott sportolóknak. Mint mondta, az, hogy itt vannak, már nagy eredmény, mert azt jelenti, hogy jól tudnak küzdeni és tisztességgel versenyezni. „Hiszen nem ma kezdődik minden, már régóta tart a küzdelem. A mai nap csak egy állomása annak az útnak, amelyet önök bejárnak. Ez a sport szeretetének, a sportolás örömének, a fáradtságos küzdelemnek az útja” – hangsúlyozta Sulyok Tamás. A köztársasági elnök kiemelte, hogy olimpikonnak lenni és a hazát képviselni „fantasztikus dolog”, s ezt a jelenlévők kiérdemelték. Hozzátette, hogy megbecsülést az érdemel, aki magából a lehető legjobbat tudja kihozni, márpedig „önök ezt teszik”.

„Örülök, hogy az önök példája is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon szeressenek sportolni az emberek. Örülök, hogy megmutatják másoknak is, milyen jó is tud lenni a sportolás” – fogalmazott az államfő, aki szerint a sportolók büszkék lehetnek magukra és büszke lehet rájuk a családjuk, az edzőik és a sporttársaik is. „Önök már most győztesek! Hogy miért? Mert egy rendkívüli csapatnak a tagjai, amelyben segítik és támogatják egymást, és mert egy fantasztikus közösséghez tartoznak.” Sulyok Tamás arra is felhívta a sportolók figyelmét, hogy mindig becsüljék meg és szeressék azt a közösséget, amihez tartoznak, az edzőtársaikat, a családjukat, mert ezek a közösségek nem csupán a sikerekben, hanem a küzdelmekben is támaszt nyújtanak. „Megvolt a felkészülés nagy része, most jöhet a megmérettetés. Készen állnak” – jelentette ki az államfő, aki jelezte, izgalommal fogja követni a versenyeket és szurkolni fog a sikerekért, de elsősorban azért, hogy a sportolóknak örömük legyen a versenyzésben. „Mutassák meg, hogy az igazi nagysághoz nem feltétlenül erő, hanem hatalmas szív kell.”

Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke elmondta, hogy Magyarország egy kicsi, de nagyon erős csapattal vesz majd részt a versenyen március 8. és 15. között Torinóban és Sestrierében. Hozzátette: a téli világjátékokon 105 ország csaknem 1700 versenyzője lesz ott, a magyar sportolók alpesi síben, hófutásban, gyorskorcsolyában és műkorcsolyában indulnak. A szövetség vezetője arról is beszélt, hogy kiemelten fontos nap a mai az életükben, „mert egy olyan társadalmi rétegre hívja fel a figyelmet elnök úr és a megjelent tisztelt vendégek”, mely mára ugyan előtérbe helyeződött, de még mindig kell segíteni az értelmi fogyatékossággal és tanulásban akadályozottsággal élők helyzetét.

A köszöntőket követően az esküt Szuper Levente korábbi válogatott jégkorongkapus és Kollarics Hajnalka Viven hófutó mondta el.

MTI