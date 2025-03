Magyarországon számos intézkedés segíti a nőket

2025. március 8. 08:08

A kormány számos intézkedéssel támogatja a nőket, elősegítve egészségük védelmét, munkájuk megbecsülését, a család és a munka közötti egyensúly megteremtését - írta a Kulturális és Innovációs minisztérium a nemzetközi nőnap alkalmával pénteken.

Hozzátették: a kormány célja, hogy anyagilag is minél több segítséget adjon a gyermeket nevelő anyáknak, családoknak.

Azt írták: Magyarországon megbecsülés és tisztelet övezi a nőket, akik az élet minden területén maradéktalanul helytállnak, legyen szó munkahelyi feladataikról, a gyermeknevelésről vagy a család összetartásáról, a nők áldozatos munkája nélkülözhetetlen a társadalom számára.

Kiemelték: a folyamatosan bővülő magyar családtámogatási rendszer több mint harminc különböző támogatási formát kínál, köztük húsz olyan intézkedést, amelyet kifejezetten nők vehetnek igénybe: így például 2025 júliusától a kétévesnél fiatalabb gyermeket nevelő édesanyáknak a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj után sem kell szját fizetni.

Hozzátették: a négy- vagy többgyermekes édesanyák után a két- és a háromgyermekesek is élethosszig tartó szja-mentességet fognak kapni, amely a háromgyermekesek esetében 2025 októberétől lép érvénybe, a kétgyermekesek esetében pedig 2026. január 1-től kezdődően négy év alatt, 2029-re épül be teljesen az adórendszerbe. 2023 óta szja-mentességet élveznek a 30 év alatt gyermeket vállaló vagy örökbefogadó nők is. Ezáltal 2029-re mintegy egymillióra növekszik a szja fizetése alól mentesülő magyar édesanyák száma.

A gyermekük születése után az édesanyák több olyan támogatásra jogosultak, amit (néhány kivétellel) kizárólag ők vehetnek igénybe. Ilyen az anyasági támogatás, a korábbi fizetés 100 százalékával megegyező csecsemőgondozási díj és a diplomás gyed az egyetemista édesanyáknak, akiknek ha van diákhitelük, akkor kérhetik a törlesztés 3 évig tartó szüneteltetését az első gyermekük születése után, majd a második gyermek születésekor a fennálló diákhitel-tartozás 50 százalékát, a harmadik gyermek születésekor pedig a teljes fennálló diákhitel-tartozás 100 százalékát elengedik. Ha pedig egy nő 30 éves kora előtt szül gyermeket a felsőoktatási tanulmányai alatt vagy azok befejezését követő két éven belül, elengedik a teljes diákhitel-tartozását.

Azoknak a nőknek, akik munkáshitelt vettek fel, első gyermekük születése után két évig nem kell fizetniük a törlesztőrészleteket, második gyermeknél a tartozás felét, harmadiknál pedig az egészet elengedik.

A nőknek 40 év munkaviszony után lehetőségük van nyugdíjba vonulni. 2022. január 1-jétől az állam hat helyett már három hónapos gyerektartásdíj-késedelem esetén megelőlegezi a gyerektartást a gyermeküket egyedül nevelő anyáknak. 2020 júliusától a cseden, gyeden és gyesen levő kismamák is igénybe vehetik a nyelvvizsga-, a KRESZ-tanfolyam és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítésének lehetőségét.

A közlés szerint Magyarország számos módon biztosítja a nők egészségének védelmét kisgyermekkortól idős korukig.

A kiterjedt védőnői szolgálat gondoskodik a kislányok átoltottságáról, a várandós és a kisgyermekes anyák gondozásáról és a szűrésekről. A HPV elleni védőoltás 2014 óta térítésmentesen igényelhető a kislányoknak. A 25-65 év közötti nők számára 2003 óta biztosítják a méhnyakszűrést, amelyet a háromévente kapott meghívólevél alapján térítésmentesen végeznek el. A mammográfiás emlőszűrés pedig 2002 óta kétévente biztosított, a 45-65 év közötti nők számára ingyenesen elérhető.

2020-tól ingyenessé váltak a meddőségkezelésben használt gyógyszerek és beavatkozások. Az Áldozatsegítő Szolgálat pedig gyors és hatékony támogatást biztosít a kapcsolati erőszak áldozatainak, enyhítve az érzelmi és pszichológiai megpróbáltatásokat is - sorolták.

Közölték: a kormány nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a nők össze tudják egyeztetni a munkavállalást és a családi teendőket és ezért kellő elismerésben részesüljenek a munkaerőpiacon. A nők és a dolgozó szülők foglalkoztatás terén megvalósuló anyagi megbecsülését szolgálják az elmúlt évek jelentős béremelései, elsősorban azokban a szakmákban, ahol többségében nők dolgoznak.

Hazánk történetének legnagyobb pedagógus-béremelése során" 2022 és 2025 között közel duplájára nőtt a tanárok és az óvónők fizetése, 2024. január 1-jétől átlagosan 32,2 százalékkal, ezt követően pedig 2025. január 1-jétől 21,2 százalékkal emelkedett, a pedagógusok átlagbére így eléri a bruttó 844 ezer forintot. Az egészségügyi szakdolgozók, így az ápolónők bére legutóbb két lépcsőben, 2023 júliusában 18 százalékkal, majd 2024 márciusában átlagosan újabb 20 százalékkal emelkedett, így az ápolók keresete 2010 óta mintegy a négyszeresére nőtt.

A munkaerőpiacon számos kedvezményben részesülnek a nők és az édesanyák, ilyenek a kisgyermekes anyák munkaidő kedvezményei, például anyatejes táplálás esetén, a kisgyermekes anyák felmondási védelme vagy éjszakai munkavégzésének korlátozása, a részmunkaidő kötelező biztosítása a gyermek 5 éves kora előtt az anya kérésére, vagy például a szülői pótszabadságok.

A nők helytállása a munkaerőpiacon és biztosítotti jogviszonya pedig lehetővé teszi, hogy az anyák minél több otthonteremtési, otthonfelújítási és családi kedvezményt tudjanak igénybe venni, legyen szó a családi adókedvezményről, a Babaváróról, a csok pluszról vagy a falusi csok-ról.

A kormány családpolitikai intézkedései évről évre egyre szélesebb körben segítik az édesanyákat is. Ezt a célt szolgálja Európa legnagyobb adócsökkentési programjának bevezetése, melynek keretében a kormány két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt: 2025. júliusától és 2026. januárjától 50-50 százalékkal emelkedik az adókedvezmény összege. Az intézkedések évek óta és a jövőben is megbecsült és támogatott életutat biztosítanak minden nő és édesanya számára Magyarországon - olvasható a közleményben.

