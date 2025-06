NGM: a kormány meghosszabbítja a kamatstopot - több százezer család otthonát védi az intézkedés

2025. június 27. 22:00

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családokat és hosszútávon biztosítsa számukra a kiszámítható, fenntartható lakhatást. Ennek érdekében a kormány úgy döntött, hogy 2025 végéig meghosszabbítja a kamatstopot, melynek segítségével a családok otthonait védi a továbbra is magas kamatkörnyezet negatív hatásaitól - közölte pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Kiemelték: az intézkedés mintegy háromszázezer magyar családnak nyújt védelmet, miközben a bevezetésétől 2025 júniusáig tartó időszak alatt közel 330 milliárd forintos megtakarítás keletkezett, tehát ennyivel több pénz maradt a családok zsebében.

Az intézkedés meghosszabbításáról szóló döntés hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben - fűzte hozzá az NGM.

A 2022 januárjában bevezetett lakossági kamatstop eddig is hatékony eszköznek bizonyult a magas kamatok negatív hatásainak mérséklésében, amelyet kibővített és többször is meghosszabbított a kormány annak érdekében, hogy a magyar családok zsebében minél több pénz maradjon.

A továbbra is magas kamatterhek miatt a családok és otthonaik is veszélybe kerülnének, ezért a kormány arról döntött, hogy az év végéig meghosszabbítja az intézkedést - indokolta a döntést a minisztérium.

A kamatstop több százezer magyar családnak nyújtott már érdemi segítséget, miközben jelenleg is közel 300 ezer jelzáloghitel szerződés esetében jelent védelmet.

Az intézkedés nélkül a családok hitelkamatai drasztikusan emelkedhettek volna, ami a törlesztőrészletek átlagosan 80 százalékot meghaladó növekedését eredményezte volna - folytatta a magyarázatot az NGM közleménye.

Az intézkedés kivezetésével az érintett családok döntő többsége rendkívül nehéz helyzetbe kerülne, sokan közülük nem tudnák fizetni a hiteleiket, és az érintettek egy része azonnal a tönk szélére kerülne a megemelkedett törlesztőrészletek miatt.

A kormány azonban egyértelművé tette, hogy nem ismétlődhet meg a balliberális-korszak hitelezési- és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a családokat - tették hozzá.

A kormány célja világos: a családok védelme elsődleges szempont, ebben profitéhségnek nincs helye! A kamatstop meghosszabbítása továbbra is a családok otthonait védi, hogy a családok számára a hiteltörlesztő részletek kiszámíthatóak és fenntarthatóak maradjanak - szögezte le az NGM.

mti