Ötvenöt államtitkárt nevezett ki Sulyok Tamás

Szerző: MTI

2026. május 24. 10:36

"A javaslatomra a köztársasági elnök a mai nappal 55 államtitkárt nevezett ki" - írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délelőtt.

Hozzátette: a kinevezett 55 szakember egyharmada nő; "összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66".

Az államtitkárokat május 26-i hatállyal nevezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkára lett Árvay Nikolett, Búza László, Jobbágy Krisztina és Molnár János István.

A Belügyminisztérium államtitkára Halmai Ferenc Tibor, Kálnoki-Kis Attila és Tóth Gábor.

Az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává nevezték ki Buga Lászlót, Porpáczy Krisztinát, Svéd Tamást és Vokó Zoltánt.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkára Bögi Viktória, Kelemen Ágnes, Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes és Kőrösi Levente.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára Fábián Ágnes Margit, Porcher Áron Somerville, Tótth András és Zolnay Judit.

A Honvédelmi Minisztérium államtitkára Kürtös László Antal, Sándor Zsoltot és Varga Attila.

Az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává nevezték ki Bódis Pétert.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára lett Barna Zsolt, Tárkányi Zsolt és Szemerey Samu.

A Külügyminisztérium államtitkára Breuer Klára, Mészáros Krisztián és Velkey György László.

A Miniszterelnökség államtitkára Bíró-Nagy András, Csontos Bence, Kustánczi Norbert Rudolf és Nagy Zsófia Anna.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára Katz Sándor, Kapronczai Balázs, Kereki Judit, Kókayné Lányi Marietta és Naderi Zsuzsanna.

A Pénzügyminisztérium államtitkárává nevezték ki Barabás Gyulát, Boda Nikoletta Tímeát és Kövesdy Attila Zoltánt.

A Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára Barna-Szabó Tímea, Eliás Eszter, Gyurkó Szilvia Veronikát és Tóth Kinga Dóra.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium államtitkára Heidl György, Nagy Ervin, Sári Zsolt és Tompa Enikő.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára Bicskei László, Horváth Péter és Polereczki Andrea.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárává nevezték ki Stumpf Péter Bencét és Szabó Mátyást.

A közigazgatási államtitkárokat május 18-án nevezte ki az államfő, a miniszterelnök javaslatára, május 19-ei hatállyal, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára kivételével. A tárca közigazgatási államtitkára Benedek Bulcsú Balázs lett.