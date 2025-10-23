Melbourne-ben is tovább ég az 56-os forradalom lángja

Szerző: os

2025. október 23. 12:08

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára emlékeztek Melbourne-ben, ahol Dr. Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára mondott ünnepi beszédet. Az esemény a helyi magyar református közösség, a Bocskai Központ szervezésében, a Melbourne-i magyar konzulátus, valamint a katolikus közösség tagjainak részvételével zajlott. A gyertyafényes megemlékezés az 56-os hősök emléktáblájának koszorúzásával zárult.

Dr. Latorcai Csaba beszédében kiemelte, hogy az 1956-os forradalom évfordulója arra emlékezteti a világ magyarságát, hogy mindig érdemes bátran kiállni nemzeti függetlenségünkért és szuverenitásunkért, bármilyen áron is kell azt megszerezni és megtartani.

Köszönetet mondott az Ausztráliában otthonra lelt 56-os hősöknek, valamint leszármazottaiknak, hogy mind a mai napig őrzik a forradalom lángját, és személyes példamutatásukkal adják azt tovább a jövő generációinak, ugyanakkor megismertetik a legendás magyar hősiességet új hazájuk népével is.

Az államtitkár beszédében rámutatott arra, hogy az 1956-os forradalom is egy olyan pillanat volt a nemzet történelmében, amely örökre összeköti a magyarokat. Egyszerre testesíti meg a szabadság iránti közös vágyat, és azt a bátorságot, amely ma is szükséges ahhoz, hogy szembe merjünk nézni a kihívásokkal, és kiálljunk nemzeti érdekeinkért.

Latorcai Csaba beszédében utalt arra is, hogy miközben a világ számos pontján ezen a napon a forradalomra emlékezünk, aközben Magyarországon a béke, a nemzet egysége és jövője, valamint szuverenitásunk megőrzése mellett százezrek tesznek hitet a Békemeneten.

A nemzet jövője ma is azon múlik, hogy képesek vagyunk-e megőrizni közös értékeinket, és hajlandók vagyunk-e továbbra is kiállni függetlenségünk, szuverenitásunk, illetve a béke mellett. Az elmúlt esztendők gazdasági, társadalmi és nemzetegyesítő programjai pedig méltó folytatásul szolgálnak mindannak, amit az 56-os hősök zászlajukra tűztek - zárta beszédét Dr. Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, kiemelve, hogy minden magyar felelős minden magyarért, éljenek bárhol a világban.

Kiadó: Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium