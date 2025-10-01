Hidvéghi Balázs: tiltakozzunk az adóemelés ellen!

Kezdődik a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása, a kormány arra kér mindenkit, tiltakozzon az adóemelés ellen - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.
Hidvéghi Balázs közölte, a kérdőívben - amelyet Orbán Viktor miniszterelnök levele kísér - öt fontos kérdésben várják a magyar emberek véleményét.
"Brüsszel ugyanis háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra, a Brüsszelt kiszolgáló ellenzék pedig már el is kezdte az előkészületeket: a személyi jövedelemadót 15 százalékról 22-33 százalékra, a társasági adót 9-ről 25 százalékra emelnék, és veszélybe kerülnének a családi adókedvezmények is" - mondta az államtitkár.
Ez hátrányosan érintené a magyar családokat és a vállalkozásokat egyaránt, a nemzeti kormány viszont következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire - jelentette ki.
"Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk, és meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait"
- emelte ki Hidvéghi Balázs.
Az államtitkár közölte, a kérdőívben öt fontos, mindenkit érintő témában mondhatják el a véleményüket az emberek, majd felsorolta a kérdéseket:
Maradjon-e az alacsony személyi jövedelemadó? Vagyis a munkát továbbra is alacsony vagy magasabb adó terhelje?
Mi legyen a gyermekes családok adókedvezményeivel? Szűkítsük vagy inkább bővítsük ezeket?
Megmaradjon-e az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége?
Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk-e máshonnan, ami értelemszerűen a rezsi emelésével is járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
A vállalkozások fizessenek-e továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magasabb adót fizessék? - ismertette az államtitkár.
Hozzátette, a kérdőívet október folyamán mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt.
"Vegyünk részt a nemzeti konzultációban! Csak így tudjuk megvédeni a magyar családokat Brüsszel döntéseinek következményeitől. Tiltakozzunk együtt az adóemelések ellen!"
- kérte Hidvéghi Balázs.
