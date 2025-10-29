Isiász kezelése gyógytornával: mit tehetsz a fájdalom csökkentéséért?

Szerző: Gondola

2025. október 29. 11:07

Talán ülőidegzsábaként, vagy ülőideg gyulladásként is ismerik páran ezt a betegséget. Ez sajnos az időskorral együtt jár és azokat is gyakorta érintő probléma, akik ülőmunkát végeznek.

Talán ülőidegzsábaként, vagy ülőideg gyulladásként is ismerik páran ezt a betegséget. Ez sajnos az időskorral együtt jár és azokat is gyakorta érintő probléma, akik ülőmunkát végeznek. Éles fájdalmat érezhetünk, amely ülés közben erősödik, erről lehet a legkönnyebben felismerni ezt a betegséget. Akkor is isiász állhat a háttérben, ha zsibbadást érzünk a végtagokban vagy a lábainkban érzékvesztés alakul ki. Természetesen ezt egy gerincsérv is okozhatja, ezért van szükség a mielőbbi konzultációra.

Mi az az ülőideg? Milyen tünetekkel jár az isiász?

Az ülőideg a legnagyobb egyedülálló ideg a testünkben, amely a deréktájtól lefelé átszövi testünket és egészen a lábujjakig tart. Mindig a becsípödött ideg helyzetétől függ, hogy milyen tüneteket tapasztalunk. Elképzelhető, hogy izomgyengeséget érzünk, esetleg tűszúrás érzést, vagy éles hirtelen fellépő fájdalmat. Általában deréktájon, a lábakban jelentkezik és hosszas ülés vagy állás alatt még intenzívebb a fájdalom. Amikor az ülőideg csípődik be, akkor zsibbadást érezhetünk a lábainkban hiszen nem jó a vérellátásunk. Az izomgyengeség együtt járhat az égő fájdalommal és a zsibbadással, ez komoly egészségügyi problémákra utalhat. A tűszúrás érzés inkább kellemetlen, amit okozhat ideggyulladás, idegbecsípődés, magas vérnyomás, cukorbetegség vagy egy idegsérülés is. Egyes esetekben inkontinencia alakulhat ki, de ez a ritkábban fellépő tünetek közé sorolható. A Gyógytornászom isiász kisokosa is kitér erre.

Melyek a leggyakoribb okok?

Terhesség alatt, különféle fertőzésekor, ágyéki gerincsérv esetén, de izomhúzódás során is kialakulhat isiász. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb panasz a sok ülés és a rossz testtartás miatt alakul ki, amely ellen életmódváltással és gyógytornával lehet a leghatékonyabban védekezni.

Hogyan csökkenthetjük a fájdalmat és hogyan előzhetjük meg az isiászt?

Az ülőmunkát végzők igyekezzenek ergonomikus széket beszerezni, amelynek állítható a magassága. A szék mellett egy fitneszlabda is jól jöhet, amelyen ülve szintén a megfelelő testtartást vehetjük fel és közben a deréktáji izmokat is erősíthetjük. Mindig olyan labdát válasszunk, amely a magasságunknak és a testsúlyunknak is megfelelő, mert csak ezen tudunk majd helyesen ülni.

A széket úgy állítsuk be, hogy a vádlink és a combunk egy 90 fokos szöget zárjon be. Ennek segítségével a lábainkban nem fognak elzáródni az idegek és az erek. Óránként tartsunk szünetet és ezt a 10 percet fordítsuk testmozgásra, sétára. Ez serkenti a lábakban a vérkeringést és még véletlenül sem fog elzáródni egy ér sem, amely később iszonyatos fájdalmat okozhat.

A monitor beállítását is végezzük el, hiszen ez is egyénenként változó. A lényeg, hogy pontosan szemmagasságban legyen, így a nyakat sem éri majd akkora terhelés. A székre tegyünk egy deréktámaszt, amely a gerincet védi és egy kényelmes ülőpozíciót biztosít.

Ahányszor csak időnk engedi járjunk el gyógytornára, hogy minden izmunkat átmozgassuk és elsajátítsuk a helyes testtartást. Ezekkel a praktikákkal sokat tehetünk azért, hogy sokkal egészségesebben és fájdalom nélkül élhessük mindennapjainkat.

Szponzorált tartalom