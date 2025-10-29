Bánó Attila kapta a XXVII. Európa-érmet

Szerző: Gondola

2025. október 29. 05:06

A hazaszerető magyar újságírók legrangosabb szakmai elismerését, az Európa-érmet az idén - a XXVII. alkalommal - Bánó Attila publicista, történelmi ismeretterjesző könyvek szerzője, korábbi neves karikaturista vehette át.

Az érmet Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke nyújtotta át a publicistának Budapesten, az Oktogon Tükörteremben. Gratulációjában elmondta, hogy Bánó Attila olyan értékeket képvisel a mai sajtóban, amelyek nagy hangsúlyt érdemelnek.

Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke - gondola

Laudációt Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke mondott, ebben kiemelte, hogy Bánó Attila igazi európai tartalmat jelenít meg közírásaiban, ezzel is rászolgált az Európa-érem kitüntetésre.

A díj alapítója, Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke olvassa fel laudációját a Tükörteremben - gondola

Az eltelt 27 évben angol, horvát, német és két lengyel újságíró, emellett kanadai, svájci, ausztriai, székelyföldi, két felvidéki és két kárpátaljai magyar újságíró, továbbá operatőr, karikatúrista és folyóirat is volt már kitüntetett.

Bánó Attila Európa-érmes újságíró hazaszerető magyar értelmiségiek körében - gondola

A kitüntetett Bánó Attila 11 éves korában Budapesten szerezte ötvenhatos élményeit, ezek emlékét idézte föl a hazaszerető magyar értelmiségiek körében.

Címkép: Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke átnyújtja az Európa-érmet Bánó Attilának - gondola