Ismét meghódította Angliát a magyar zenekar - 7 állomásos angol-skót turnén járt a Dirty Slippers

Szerző: Gondola

2025. október 27. 12:34

A magyar indie pop-rock szcéna rangos képviselője a Dirty Slippers másodszor turnézott Angliában. A zenekar 2009-ben alakult, azóta számos sikeres hazai - és nemzetközi koncertsorozatot is maga mögött tudhat.

A napokban mindössze öt nap alatt jártak be hat angliai és skót várost, ahol hét koncertet adtak. A banda életéhez szervesen kötődik a szigetország, hiszen 2021 óta több alkalommal jártak világhírű Abbey Road Studios-ban, itt készült el a turné programját is adó majd’ minden daluk.

A koncertsorozat után a frontember, Lobó-Szalóky Lázár mesélt a kinti élményekről, a közönség szeretetéről és a zenekar jövőbeli terveiről.

- Milyen érzés volt visszatérni? Miben más ez a turné a korábbi külföldi fellépéseitekhez képest?

- Különleges érzés Angliából visszatérni, utána napokig, hetekig dolgozom fel az élményeket. Van abban valami csodálatos, hogy elmész Észak-Skóciába, bemész egy koncert helyszínre és már a második refrént éneklik veled. A brit közönség nyitott nagyon, ha meglátják a neved a plakáton, rákeresnek a zenédre és ha tetszik, eljönnek és buliznak. Ez a turné másképpen alakult, mert több koncertet szólóban vállaltam el, így akusztikusan volt lehetőségem eljátszani a dalokat. Első alkalommal léphettem fel a HMV lemezboltok színpadain is, ami egy különleges, hazánkban nem igazán ismert szokás. Arról szól hogy a közönség, a média képviselői délután meg tud nézni egy boltban, utána pedig vásárolhat lemezeket, pólókat és mindenféle zenekaros dolgokat. Ez szervesen támogatja a zenei szcénát. Nagy dolog magyarként a HMV-ben fellépni, hiszen amikor először jártam kinn egy ilyen boltban, a Harry Styles játszott ilyen akusztikus koncertet egy dedikálása után. Mondjuk akkor az utca végén állt a sor vége.

- Hogyan fogadta az angol közönség a zenéteket? Érezhető valamilyen különbség a magyar és a brit közönség reakciói között?

- Alapvetően az Egyesült Királyságban nagyon nyitottak az emberek az újra. Éhesek az új zenekarokra, ezért tud rövid időn belül egy brit előadó nemzeti kedvenccé válni náluk, mint Sam Fender, aki már a harmadik lemeze előtt a legnagyobb stadionokban léphetett fel, most pedig Elton Johnnal jelent meg közös dala. Nagyon pozitívak a visszajelzések, az első, 2023-as guildfordi koncertünk óta, folyamatosan nő a kinti bázis. A mostani turné alatt 59 ezres elérése volt az Instagram oldalunknak, aminek 70 százaléka volt brit. A koncerteken pedig abszolút az a tapasztalat, hogy már a második refrént éneklik velünk. Az idei turnén több szóló koncertet is adtam akusztikusan, ezeken csodás volt megélni, hogy mindenhol mosolygó emberek álltak előttem és jöttek a koncertek után oda megveregetni a vállamat, vállunkat.

- Van már Angliában kialakult rajongótábor? Voltak ismerős arcok?

- A legtöbbször Londonban léptünk fel, így ott igen, ezen a turnén azonban szinte 100 százalékban új emberek előtt léptem, léptünk fel, hiszen a kiadónk kifejezett célja az, hogy minél több városba jussunk el. Így alakult az utolsó pillanatban az is, hogy Glasgow-ban nem két koncert lesz, hanem csak egy, s este már Perth-ben léptem fel szólóban, amely a turné egyik legjobb bulija volt.

- Mi alapján állítottátok össze a dalokat?

- Három magyar nyelvű lemezünk jelent meg, valamint készül a negyedik már több éve, ami angol dalokat tartalmaz majd teljes egészében. Angliában mindig egy “best of” jellegű műsort veszünk elő, amelybe beleférnek olyan régi dalaink, mint a “Caroline”, olyanok, mint az egyik koncertkedvenc “On top of the world”, vagy éppen a még megjelenés előtt álló legújabb szerzemény, a “Blue eyed angel”. Nagyon sok dalunk szól a szerelem - és a párkapcsolatok különböző szakaszairól, ezekkel pedig első hallásra is rezonál a brit közönség.

- Volt olyan város vagy koncert, ami különösen emlékezetes maradt számotokra? Mi volt a legmeglepőbb pillanat a turné alatt?

- Természetesen volt! London mindig nagyon jó élmény, nagy buli, kiváló hangulat. Ráadásul Camdenben játszottunk, már másodjára, a The Dublin Castle-ben, ami egy kultikus hely. Onnan indult Amy Winehouse és a Coldplay is. De ahogyan korábban említettem imádtam a perthi koncertet, Észak-Skóciában, valamint különleges volt Peterborough is, ahol egy kis klubban, egy tucatnyi ember előtt léptem fel szerda este. Nagyon közvetlen, kedves emlék marad az az este is, hiszen a koncert után még órákig beszélgettünk a közönség tagjaival és a többi bandával.

- Hogy néz ki egy napotok turné közben?

- Rohanással! Hatalmas távolságok vannak, így nagyon kapkodni kell magunkat, hogy odaérjünk. Mindig próbálunk egy pici városnézést beiktatni, de erre ezen a turnén csak Peterborough-ban és Edinburgh-ban volt lehetőség. Felkelünk, gyors kávé, reggeli és irány a következő város, ahol már egyenesen a koncert helyszínre megyünk. Beállás, interjú (a helyszínen vagy a város másik pontján), majd a koncert. Én nagyon szeretek a buli után maradni még pár órát és beszélgetni, felvenni az ottani energiákat, picit szerves részévé válni a városnak néhány órára.

Ezt persze a pihenőidőmből veszem el, így ilyenkor másnap azért eggyel nehezebb a fókusz. De megéri minden pillanat, hiszen ezek mind olyan emlékek amikre idős korunkban is nagyon szívesen fogunk visszatekinteni.

- Van valamilyen rituálétok koncertek, turnék során?

A zenekarral nincs rituálé, régen volt, még az előző felállással, de már elhagytuk ezt, Valahogy nincs rá idő, s ahogyan én látom, a többiek már minden alkalommal koncentrálnak a fellépések előtt. Én elég laza vagyok, általában a bulik előtt még a többi zenekarral vagy a hangtechnikusokkal poénkodom, vagy épp a közönség ismerős tagjaival váltok néhány szót. Nekem a turnék előtt, valamint a repülőgép felszálláskor vannak szokásaim. Ezek inkább imák, mint rituálék.

- Mik a terveitek a jövőre nézve? Hol koncerteztek legközelebb?

Nagyon sűrű az idei évünk, ahogy hazaértünk, máris a következő feladat jön. Folytatódik a Suliturné, november 5-én Budapesten, 7-én pedig Szentgotthárdon, majd 21-én a Petőfi Rádióban adunk ismét koncertet, egy beszámolóval karöltve az angliai élményekről. Közben új dal - és videóklip is készül még a tervek szerint szintén novemberben. Köszönöm, ha követitek az utunkat a közösségi oldalakon és várlak benneteket a koncerteken is!