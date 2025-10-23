ORFK: csaknem 5300-an érkeztek Ukrajnából szerdán

Szerző: MTI

2025. október 23. 09:28

Az ukrán-magyar határszakaszon 5260 ember lépett be Magyarországra szerdán - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t csütörtökön.

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.