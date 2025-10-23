Gulyás Gergely: 1956-ban mindenhol, ahol magyarok éltek, kiálltak a forradalom mellett

Szerző: MTI

2025. október 23. 05:07

Gulyás Gergely szerint az azonos hangra hangolt hangvillák rezonálásához hasonlóan az 1956-os forradalom egyszerre szólította meg és forrasztotta egységbe a szabadságszerető magyar lelkeket, annak bizonyítékaként, hogy a magyar nemzeti teljesítmények több mint egy évszázada már nem köthetőek államhatárokhoz.

1956 forradalma és szabadságharca a 20. század egyik legnagyszerűbb magyar nemzeti teljesítménye volt; akkor mindenhol, ahol magyarok éltek, kiálltak a forradalom mellett - mondta Gulyás Gergely szerdán Székelyudvarhelyen, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy értékelte: az erdélyiek, felvidékiek, kárpátaljaiak és a délvidékiek kiállása a legnagyszerűbb bizonyítéka a nemzeti összetartozás és szabadságszeretet önzetlenségének. A forradalom anyaországi győzelme ugyanis nem jelentette volna az Erdélyt elnyomó román kommunista diktatúra bukását, mégis a nemzet többségének szabadsága azoknak az erdélyi, székelyföldi magyaroknak is fontos volt, akik maguk is tudták, nem fognak részesedni belőle - magyarázta.

Felidézte: Brassóban megalakult az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége, Sepsiszentgyörgyön létrejött a Székely Ifjak Társasága, Nagyváradon pedig a szabadságra vágyó ifjak szervezetét hozták létre.

Bár 1956 forradalma Erdélyben csak beteljesületlen remény maradt, a román diktatúra ezért is kegyetlenül lesújtott, 1958 és 1961 között több száz diákot hurcoltak meg csak ezen szervezetekkel összefüggésben, '56 és '63 között politikai okokból több mint 25 ezer embert tartóztattak le Erdélyben - sorolta.

"A mai napig nem tudjuk a kivégzések pontos számát, mindmáig nem tisztázott az sem, hogy hányan és miként haltak meg a börtönökben és a kényszermunkatáborokban, és az sem, merre várják a feltámadást. Erdély szörnyű árat fizetett a kommunista diktatúrában az anyaország forradalmával való szolidaritásért és a magyar megmaradás vágyáért" - összegezte Gulyás Gergely.

Hozzátette: a mai nemzedéknek nem szabad elfelejtenie, milyen értékes, hogy ma már a magyar alkotmány rögzíti az egységes magyar nemzet fogalmát. "A nagy magyar ügyek mind közös ügyeink. Sikereink közös sikerek. Megmaradásunk őseink földjén elődeink áldozata előtti közös tisztelgés" - mutatott rá a miniszter.

Kiemelte: immár több mint három évtizede már nincs akadálya annak, hogy minden magyar valóban felelős legyen minden magyarért.

"Adósai vagyunk a kommunizmusban megtört és megnyomorított nemzedékeknek. Az adósságot pedig csak úgy róhatjuk le, ha emléküket, mint a szabadság és a nemzeti összetartozás fáklyáit megőrizzük és évről évre fejet hajtunk előtte" - fogalmazott Gulyás Gergely az Üldözöttek és áldozatok emlékművénél mondott beszédében.

Az 1956-os eseményeket szabadtéri vetítéssel és fáklyás felvonulással felidéző főtéri megemlékezés után, Székelyudvarhelyen a Városháza dísztermében rendeztek ünnepi fogadást Október 23. tiszteletére.

Köszöntőjében a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy értékelte: 1956 a nemzet egységét mutatta meg egy olyan időszak után, amikor a nagyhatalmak - Trianonban, majd Párizsban - mindent megtettek azért, hogy Magyarország megszűnjön létezni, és a magyar nemzet egysége ne legyen helyreállítható.

Rámutatott: ma is sok olyan politikai irányzat van, amely megkérdőjelezi a nemzeti összetartozásunkat, amely a nemzetet nem fogadja el, nincs tekintettel arra, hogy a nemzetiségek támogatása az anyaország részéről természetes és legitim célkitűzés.

Szerinte ezért is fontos, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely számára a nemzeti összetartozás nem csupán elvi deklaráció, hanem a mindennapokban létező fontos politikai gyakorlat.

Gulyás Gergely gratulált ahhoz, hogy az erdélyi magyarság "kiválóan megszervezte magát", és nehéz időkben is komoly feladatokat vállal annak érdekében, hogy az erdélyi magyarságnak jobb legyen, és a közösség megmaradhasson.

A magyar kormány ehhez minden támogatást meg fog adni - erősítette meg köszöntőjében a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

