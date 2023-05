Az EP meg akarja akadályozni hazánk EU-elnökségét

Varga Judit kiemelte: az uniós elnökség nemcsak arra teremt kiváló lehetőséget, hogy Magyarországot és álláspontját még inkább megismerjék az Európai Unió tagországaiban, hanem arra is, hogy alakítani tudjuk Európa jövőjét.

2023. május 24. 22:46

Az Európai Parlament (EP) ismét el akar venni valamit Magyarországtól: az EP jövő héten ismét hazánk elleni állásfoglalásról fog szavazni, amelyben a 2024 második félévi magyar uniós elnökséget szeretnék megakadályozni - olvasható az igazságügyi miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

"Nem fogjuk hagyni, hogy elvegyenek egy ilyen lehetőséget Magyarországtól!" - fogalmazott Varga Judit.



Emlékeztetett: azt, hogy ki tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki pozícióját, egyhangúlag elfogadott határozatban döntötte el a Tanács.



"Ebben a kérdésben az Európai Parlamentnek nem osztottak lapot. Azok közül, akiknek valóban osztottak lapot, senkiben fel sem merült annak a gondolata, hogy Magyarország ne töltse be a neki járó tisztséget. A Tanács főtitkárságával napi kapcsolatot tartunk, készülünk a feladatra" - olvasható a bejegyzésben.



Végül hangsúlyozta: az uniós elnökség nemcsak arra teremt kiváló lehetőséget, hogy Magyarországot és álláspontját még inkább megismerjék az Európai Unió tagországaiban, hanem arra is, hogy alakítani tudjuk Európa jövőjét.



Ennek kapcsán a magyar elnökségnek három legfőbb prioritása lesz: a demográfia, a versenyképesség és a kohéziós politika jövője - közölte Varga Judit.

