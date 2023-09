Közeleg a 12. SZEMREVALÓ

A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös filmhetét idén október 5-15. között rendezik meg a budapesti Művész moziban. Debrecenben, Szegeden, Pécsett és új helyszínként Veszprémben is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit. A német nyelvterület 11 legfrissebb alkotását négy tematikus blokkba rendezve vetítik, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. A fesztivál nyitófilmje Christian Petzold az idei Berlinalén Ezüst Medve díjat és a zsűri nagydíját nyert Tűzvörös égbolt című filmje, de érkezik többek között Németország idei Oscar-nevezettje, A tanári szoba, mely a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két díjat nyert és tarolt a Német Filmdíjon is. Csak most lesz látható Nico, a Portishead és a Le Tigre zenéjével a többszörösen díjazott Sisi és én, az Oskar Kokoschka és Alma Mahler destruktív szerelmét feltáró Alma és Oscar és a bécsi alternatív zenei szcénát bemutató Vienna Calling.

2023. szeptember 25. 17:10