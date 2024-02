Brüsszeli súlyos kettős mércét emleget az osztrák jobboldal

Harald Vilimsky osztrák jobboldali európai parlamenti képviselő szerint amit az Európai Bizottság művel Magyarországgal, az túlmegy minden határon – ráadásul azért akarja megbüntetni a tagállamot, amit az EU maga is tervez.

2024. február 12. 15:58

Az EU kezd a kettős mérce etalonjává válni. Ami állítólag jó az uniónak, az Magyarországon kötelezettségszegési eljárásokhoz vezet. Ennél abszurdabb már nem is lehet – így reagált Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációjának vezetője arra, hogy az Európai Bizottság újabb eljárást indít Magyarország ellen. Ennek alapja egy törvény, amellyel a magyar kormány meg akarja akadályozni a külföldi beavatkozást. Brüsszel ebben a magyarországi szólásszabadság korlátozását látja – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Maga az Európai Unió is törvényt tervez elfogadni a külföldi befolyás ellen. A civil szervezeteket és tudományos intézményeket arra akarják kötelezni, hogy minden nem uniós finanszírozást nyilvánosságra hozzanak, hogy így küzdjenek a külföldi befolyás ellen az EU-ban. Hogy ugyanez most miért sérti a véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, azt tényleg nem érti senki. Vagy nézhetjük a dolgot fordítva is: Ha ez Magyarországon sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, akkor természetesen ugyanez vonatkozik az EU-ra is – mondta Vilimsky. A jobboldali képviselő úgy véli, az Európai Bizottság valóságos kampányt folytat Magyarország ellen, és a legabszurdabb érvektől sem riad vissza. Ugyanakkor már régóta illiberális útra lépett egy sor olyan törvénnyel, amelyek egyre inkább korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát.

Ilyen például a digitális szolgáltatásokról szóló törvény az internetes cenzúrával, az európai médiaszabadságról szóló törvény a központi médiafelügyeleti hatóság létrehozására tett kísérletével vagy az East StratCom Task Force, amellyel maga az EU próbál befolyást gyakorolni harmadik országokban, különösen Kelet-Európában – sorolta az FPÖ európai parlamenti képviselője.

V4NA