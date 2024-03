Wintermantel: Karácsony „a nem-ek, a tagadás" embere

Wintermantel Zsolt arról beszélt: a baloldal ellenezte a világkiállítást, "valamiért zsigerből nem akarták hazánk sikerét", ellehetetlenítették a hazai rendezésű olimpiát, "majdnem egy egész ország álmát vették el", továbbá az atlétikai világbajnokság megrendezését is meg akarták "fúrni".

2024. március 27. 14:35

a Fővárosi Közgyűlés ülésén 2024. március 27-én.

Karácsony Gergely főpolgármester "a nemek, a tagadás" embere, ötlete és elképzelése nincs, de mindent, amit más kitalál, "csípőből ellenzi", így van ez a Rákosrendezőre tervezett beruházásnál is - mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője szerdán a Fővárosi Közgyűlésben.

Wintermantel Zsolt napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott: Karácsony Gergely "mindent ellenez, mindent opponál, akadályoz, ha úgy gondolja, oda is láncolja magát. Tiltakozik, nemet mond, de nem épít".



Valahogy a baloldallal kapcsolatban az embernek az az érzése, hogy saját alkalmatlanságát, cselekvőképtelenségét a mások ötleteinek lehúzásával akarják feledtetni - mondta a kormánypárti politikus, aki szerint a Rákosrendezőre tervezett fejlesztés esetében csak a szokásosról van szó: "a nemek embere újra nemet mond, újra tiltakozik". Karácsony Gergely négy és fél évig nem csinált semmit, "ötlete, elképzelése nem volt arról, hogy mi legyen a Rákosrendezőn".



A politikus szerint a főpolgármester "legnagyobb blamázsa", hogy olyan európai méretekkel kiemelkedő fejlesztést ellenzett a Városligetben, amelynek bármelyik város vezetője hálát adott volna, ha "megépítik neki".



Wintermantel Zsolt tovább sorolta: Karácsony Gergely tiltakozik a Galvani híd megépítése ellen is, amely a számítások szerint csökkentené a belvárosi autóforgalmat. A választások közeledtével az "álzöld" főpolgármester tiltakozik a Déli Körvasút fejlesztése ellen is, amely Budapest legnagyobb, valódi környezetvédelmi fejlesztése, a leghatékonyabb autóforgalom-csökkentési lehetőség.



Most pedig a Rákosrendezőre tervezett beruházásnál Karácsony Gergely "az elszánt médiahős jól kimunkált médiateljesítménnyel mondja nekünk": a befektetők érdeke helyett a közösség szempontjai legyenek az elsők, a helyi szabályozás átírása ne a külföldi érdeket szolgálja, luxuslakások helyett a magyar emberek számára megfizethető lakások kellenének, valamint valódi nagy zöld felület létrehozására van szükség - folytatta Wintermantel Zsolt, aki - mint mondta - fel is kapta a fejét, hogy Karácsony Gergely az angyalföldi Marinapart-beruházás ellen beszél? Nem is értettem mi a baja a baloldali mintaprojekttel, ahol néhány kávézón és pékségen kívül csak lakófunkció van, a négyzetméterárak kétmillió forintnál kezdődnek, és ezzel együtt az ott élők köszönik, jól érzik magukat - jegyezte meg.



Wintermantel Zsolt úgy fogalmazott: "Karácsony Gergely eddig mindig előrébb lépett a nem-ekkel, a valami ellen tiltakozással, csakhogy nem-ekből, opponálásból még nem született, nem jött létre semmi".



Azt mondta, azt a büntetést szabná a "nem-ek emberének", hogy minden nap fél órát töltsön el a Városligetben, üljön le egy árnyékos padra, nézze a játszó gyerekeket, figyelje a sportoló fiatalokat, a rendezvényekre, a múzeumba igyekvőket, lássa a boldog embereket, akik használják és élvezik azt a csodát, ami ellen tiltakozott.



Karácsony Gergely mindezekre reagálva arról beszélt, 2015-ben a Fővárosi Közgyűlésben támogatta az olimpiai pályázatot, egyetértve azzal, hogy egy ilyen ügyben népszavazás kellene. A Puskás Aréna kapcsán megfogalmazta azt a kritikát, hogy miért változott meg a műszaki tartalom, és ennek ellenére hogyan lett drágább.



Az atlétikai világbajnokság megrendezését pedig elsősorban az tette lehetővé, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2019 végén támogatta azt - jelentette ki Karácsony Gergely, aki szerint a probléma az, hogy kötöttek egy megállapodást a kormánnyal, de az nem tartja be a megállapodást és továbbra is 25 milliárd forinttal tartozik a kerületeknek.



A Déli Körvasút koncepcióját a Közfejlesztések Tanácsában támogatta a fővárosi önkormányzat, de azt már nem támogatta, hogy triplájába kerüljön a szakértői becslések szerint, és kivágjanak ezer fát a kerület hozzájárulása nélkül - mondta el Karácsony Gergely, megjegyezve, hogy a Galvani híd kapcsán pedig folyt egy szakmai párbeszéd, hogy az, vagy az Alberfalvai híd a fontosabb.



A főpolgármester a Városligetről szólva arról beszélt, azért nem ért egyet az ottani beépítéssel, mert - mint mondta - az egy több mint száz éves park, és van "ezer olyan terület", amelyet be lehetne építeni. "Miért pont a kontinens első közparkját tekintjük építési teleknek" - tette fel a kérdés Karácsony Gergely.



Kijelentette: a Városliget azért csodálatos hely, mert Budapestnek nagyon kevés ilyen minőségű zöldfelülete van.



A Rákosrendezőre tervezett fejlesztésről szólva azt javasolta, hogy a kormánypárti képviselők menjenek el a Belgrádba, és nézzék meg mit csinált ugyanaz a befektető. Az egy példa arra, hogy hogyan nem szabad egy történelmi várost elrontani - mondta Karácsony Gergely, majd azt hangsúlyozta: Budapestnek nem Európa legmagasabb felhőkarcolójára van szüksége.



Karácsony Gergely emlékeztetett, 2019-ben a főváros készített egy koncepciótervet Rákosrendezőre vonatkozóan. Tehát nem nemet mondunk valamire, hanem igen mondunk valami másra, ami sokkal jobb lenne a városnak - mondta a főpolgármester kiemelve: Budapestnek új lakóövezetekre van szüksége.

