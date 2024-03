Hazaáruló, baloldali politikai manőverek

2024. március 27. 18:20

Szemben Tessely Zoltán fideszes bizottsági elnök (b2), valamint Illés Boglárka fideszes (j2) és Balassa Péter jobbikos alelnök (j), illetve Juhász László főosztályvezető-helyettes (b), háttal Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2024. március 27-én. MTI/Balogh Zoltán

Le lehet leplezni "a magyar szuverenitás ellen támadást intéző magyar politikai erőket, és az erkölcsi, politikai értelemben hazaáruló magyar politikai manővereket" - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.

Deutsch Tamás annak kapcsán fogalmazott így, hogy az Országgyűlés európai ügyek bizottsága szerdán úgy döntött, vizsgálatot indít annak kiderítésére: a baloldal milyen politikai akciókat hajt végre Brüsszelben a magyar érdekkel szemben.



Az EP-képviselő kijelentette: a bizottsági vizsgálat célja, hogy kimondja: eddig, és ne tovább! Úgy fogalmazott: nem lehet politikai következmények nélkül tovább folytatni a Magyarország elleni baloldali politikai manővereket, amelyekről azt mondta, azokkal a baloldali képviselők a saját polgáraiknak ártanak.



Kiemelte: az illetékes szakbizottság körüljárja, hogy hogyan működik a rendszer, "milyen hálózatok működnek", amelyeknek részese a magyar "dollárbaloldal". Hozzátette, azt is megvizsgálják, hogy "az önös politikai hatalmi érdekből megfogalmazott gyalázatos hazugságok végül hogyan válnak Magyarországgal szembeni brüsszeli döntésekké".



A Fidesz és a KDNP EP-képviselőinek Brüsszelben is Magyarország az első - hangsúlyozta a politikus. Azt mondta, a képviselőknek "kutya kötelességük" a nemzeti érdekek képviselete és a hazugságra épülő politikai támadások elhárítása.



Illés Boglárka (Fidesz), az európai ügyek bizottságának alelnöke a sajtótájékoztatón azt mondta: az ülésen egyértelművé vált, hogy nem félreértésről van szó, tudatos munkát folytatnak a balliberális politikusok az Európai Parlamentben.



"A hazájukkal szembeni tudatos áskálódásról van szó" - fogalmazott, megjegyezve, hogy a választópolgárok bizalmából nyertek mandátumot, de nem képviselik az érdekeiket, sőt szembe mennek a magyar érdekekkel.



Emlékeztetett rá, hogy Gyurcsány Ferenc (DK) korábban úgy fogalmazott, hazafias kötelessége a hazája ellen dolgozni.



A kormánypárti képviselő elmondta, hogy az európai ügyek bizottsága rendkívüli bizottsági üléseken tárgyalja majd az ügyet. A vizsgálat végén jelentést készítenek az Országgyűlésnek, amelyet a plenáris ülésen megvitatnak, mert ahogy fogalmazott, a választópolgárok is választ várnak a kérdésekre.



