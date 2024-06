Fordulat kell az Európai Unióban

„...a választások óta az Európai Néppárt pont az ellenkezőjét csinálja annak, amit a választási kampányban csinált. Nyilván ez egy intő jel kell, hogy legyen a Néppárt támogatói számára is, hogy vajon azt kapják-e majd a választások után, amire a választások során szavaztak" – leplezte le a néppárti füllentést Bóka János.

2024. június 13. 10:08

A miniszter – MTI

Az európai parlamenti (EP-) választások egyértelmű üzenete az, hogy az Európai Unióban változásra van szükség, a választások eredményének a teljes félreértelmezése lenne, hogyha a brüsszeli politikai elit úgy döntene: arra kapott felhatalmazást, hogy ugyanabban a konstellációban, ugyanazokkal a személyekkel, ugyanazt a politikát vigye tovább, amit eddig tett - közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a közösségi oldalán.

Bóka János azt írta, az európai parlamenti választások legfontosabb politikai hozadéka az, hogy az Európai Parlamentben kialakult egy új jobboldali többség, ami eddig nem volt. Ma az EP-ben egy tisztán jobboldali politikai többség is kialakítható, ami eddig sohasem történt meg - tette hozzá.



"Az az európai politikai vezetők választása, hogy ezt a jobboldali többséget tiszteletben tartják, vagy ugyanazt a politikai koalíciót építik újra, amiben az Európai Néppárt, a szocialisták, a liberálisok, esetleg a zöldek vesznek részt, amelynek a megújulási képessége erősen megkérdőjelezhető" - írta.



A miniszter szerint a kampány alatt a Néppárt és annak meghatározó tagállami pártjai "nagyon erősen zártak bal felé, és erősen nyitottak jobb felé retorikájukban", javaslataikban és kapcsolatkereséseikben is.



Úgy véli: az európai parlamenti választások lezárultával azt látni, hogy az Európai Néppárt képviselői nagyon erősen "lezártak jobboldalra és elkezdtek a koalíciós szövetségépítés tekintetében baloldalra kommunikálni".



"Tehát a választások óta az Európai Néppárt pont az ellenkezőjét csinálja annak, amit a választási kampányban csinált. Nyilván ez egy intő jel kell, hogy legyen a Néppárt támogatói számára is, hogy vajon azt kapják-e majd a választások után, amire a választások során szavaztak" - összegzett a politikus.



