A választás megerősítette a kormányt

2024. június 13. 21:39

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. június 13-án. MTI/Soós Lajos

A vasárnapi választás eredménye megerősítette a kormánypártokat, és szilárd alapot ad a kormánynak, hogy a nemzetközi kapcsolatokban továbbra is a béke üzenetét képviselje - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón.

Gulyás Gergely úgy értékelt: ha a választások nem erősítik meg békepárti álláspontját, a kormány nem tudta volna elérni, hogy Magyarország kimaradjon a NATO ukrán katonai missziójából.



A miniszter kiemelte: a választási eredményeknek köszönhető, hogy Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral szerdán sikerült "korrekt módon", a magyar érdekeket érvényesítve megállapodni.



"Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt a NATO ukrán missziójában" - mondta, hozzátéve, a kormány nagyon veszélyesnek tartja a missziót, amely a háború kiterjedésével járhat Magyarország közvetlen közelében.



Ugyanakkor jelezte, Magyarország a háború elől menekülőknek, ahogy a háború kitörése óta eltelt bő két évben, úgy a továbbiakban is menedékjogot biztosít, "senkit nem küldünk vissza sorozásra Ukrajnába".



Gulyás Gergely felháborítónak, igazságtalannak és elfogadhatatlannak nevezte az EU-bíróság ítéletét, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére köt

elezte Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt.



Az ítélet ellentmond az Európai Unió jogának, összeegyeztethetetlen a magyar alkotmánnyal, és azt az országot bünteti, amelyik a kezdettől fogva elutasítja a migrációt és védi a saját, illetve Európa külső határait - mondta.



Hozzátette: az ítélet egy "normális bíróságon soha nem születhetett volna meg".



Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy az ítélet a kereseten is túlterjeszkedett. Az Európai Bizottság 7 millió eurós elmarasztalást és az ítélet teljesítéséig napi 6 millió forint bírságot kért, a bíróság ezzel szemben 200 millió euróra marasztalta el Magyarországot és az ítélet teljesítéséig napi 1 millió eurót, tehát a kért bírság hetvenszeresét állapította meg.



Ez a miniszter szerint a kommunista rémuralom és a Rákosi-rendszer azon ítéleteire emlékeztet, amikor csak börtönt vagy életfogytiglant kértek, de halált szabott ki a bíró.



Az ítélet teljesen szembemegy mindazzal, amit az európai jogról, a magyar alkotmányról, a külső határvédelemről és a migrációval szembeni hatékony fellépésről gondolunk - jelentette ki.



Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte: az elmúlt két hétben 310 milliárd forintnyi, kormányzati forrásokkal támogatott fejlesztést adtak át Magyarországon.



A 84 nagyobb projekt közül kiemelte: közúti infrastruktúra-fejlesztésekre 125 milliárd forintot fordítottak, ebből 116 milliárdot a Kalocsa-Paks hidra, mintegy 2,5 milliárdot pedig az M1-es új pátyi lehajtójára.



Az egészségügy területén kiemelte a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának új sürgősségi gyermekgyógyászati központját, amelynek létrejöttéhez 2,7 milliárdos támogatást adott a kormány.



Szólt arról is: átadták a négymilliárd forintból kialakított újbudai gyermekegészségügyi központot és egynapos sebészetet, Etyeken pedig új egészségügyi centrum nyílt.



A kultúra és közművelődés területén csaknem 14 milliárd forint értékben valósultak meg új beruházások - mondta. Hozzátette: ebből 12 milliárd a geszti Tisza-kastély felújítását szolgálta.



Emellett, jelezte, lezárult a szolnoki várkerület turisztikai célú fejlesztése, átadták Sátoraljaújhelyen a 700 méter hosszú, 80 méter magasan ívelő Nemzeti összetartozás hídját; a projekt költsége 4,3 milliárd forint volt.



A vállalkozásfejlesztési beruházások között említette a kormányszóvivő, hogy közel 115 milliárd forint támogatásból Szombathelyen új szenzorgyártó kapacitással bővült egy meglévő elektronikai alkatrészgyártó üzem, 250 új munkahelyet teremtve ezzel, míg Szikszón 80 milliárd értékű kapacitásbővítést hajtott végre a Hell Energy; itt 240-nel bővül a foglalkoztatottak száma.



Szólt arról is: szerdán családbarát beruházásokat - 16 családi apartmanházat, 114 négyzetméteres fedett közösségi teret és naperőművet, játszóteret, multifunkcionális sportpályát és új urnatemetőt - adtak át a Nógrád vármegyei Mátraverebély-Szentkút római katolikus nemzeti kegyhelyen. Egy olyan búcsújáróhely ez, ahová évente 300 ezer zarándok látogat el - jelezte a kormányszóvivő, megemlítve, a teljes beruházásra 3,4 milliárd forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség.



Vitályos Eszter szólt arról is: csaknem 20 milliárd forint értékben adtak át oktatási célú fejlesztéseket: egy másfél milliárd forintból felújított és bővített iskolát Kulcson, valamint megtörtént a miskolci egyetem tudományos adatelemző módszertani központ és levéltári nyílt adatforrástár műszaki átadása.



Mezőhegyesen 4,2 milliárd forintból sportcsarnok épült, Karcagon 9,2 milliárd forintból létesült a Liget úti sportcentrum - tette hozzá, megemlítve a harkányi fürdő új csúszdaparját is.



Hozzátette: Bükkábrányban átadták Magyarország első zöldhidrogén-üzemét.



Az otthonfelújítási programról szólva Vitályos Eszter elmondta: hétfőn kerül fel a végleges pályázati felhívás az energiaügyi tárca honlapjára, ekkortól előregisztrálhatnak a beruházók által választható kivitelezők. A lakosság számára július elsejétől nyílik meg a pályázati lehetőség - mondta.



