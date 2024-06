Újabb két magyar arany Szegeden

2024. június 15. 14:10

A győztes Gazsó Alinda, Csipes Tamara, Fojt Sára és Pupp Noémi (j-b) a női kajak négyesek 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a szegedi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2024. június 15- MTI/Kovács Tamás

A magyar versenyzők újabb két aranyérmet szereztek szombaton délelőtt a szegedi gyorsasági, para kajak-kenu és SUP Európa-bajnokságon.

A múlt heti válogató és szétlövés megnyerésével Eb-keretbe és olimpiai csapatba került Kiss Ágnes és Nagy Bianka szegediként duplán hazai pályán versenyzett a Maty-éren, és alaposan meg is hálálták a közönségnek a bíztatást. Bár az 500 méternek az azonos oldalon evező spanyolok vágtak neki a leggyorsabban, a magyarok 250 méternél megelőzték őket és a hajrához érkezve tisztán vezettek. Az utolsó métereken aztán a 18 éves Kiss és a 23 éves Nagy némileg elfáradt, de az előnyük kitartott a célig, így újabb hazai aranyérmet ünnepelhettek a szurkolók.



Ehhez a számhoz hasonlóan a női kajak négyesek versenyében is hét hajó szállt vízre, köztük a Pupp Noémi, Csipes Tamara, Fojt Sára, Gazsó Alida Dóra összeállítású magyar egység. A hazai kvartett jól osztotta be az erejét, az óvatos kezdés után a hajrához közeledve már az ő hajójuk orra volt legelöl, s végül a lengyelek és a norvégok előtt mintegy fél hajóhossz előnnyel beérve magabiztos győzelmet arattak.



A hazai csapat parádés teljesítményt nyújtva összesen négy aranyérmet szerzett a délelőtti programban.

MTI